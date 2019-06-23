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Kudüs'teki futbol turnuvasında Türkiye yabancılar arasında birinci oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te düzenlenen, 12 farklı ülkenin katıldığı futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil eden takım, yabancılar arasında birinci, turnuva genelinde ise Filistinli takımların ardından üçüncü oldu- Turnuvayı organize eden Filistinli Burc El-Lak Lak Derneği, Türk takımı sahada İngilizlerle mücadele ederken İstiklal Marşı'nı çalarak jest yaptı - Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takım Yunus Emre Kudüs Türk Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı çalışanları ile Filistinli gençlerden oluştu

23 Haziran 2019 Pazar 17:43
Kudüs'teki futbol turnuvasında Türkiye yabancılar arasında birinci oldu

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs’te düzenlenen futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil eden takım, yabancılar arasında birinci, turnuva genelinde ise üçüncü oldu.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Tarihi Burc El-Lak Lak Derneği tarafından organize edilen futbol turnuvasına Filistinli gençlerden oluşan iki farklı takım ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 farklı ülkeyi temsilen birer takım katıldı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden takım Yunus Emre Kudüs Türk Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı (AA) çalışanları ile Filistinli gençlerden oluştu.

Her bir maçın yirmişer dakika sürdüğü futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil eden takım, İngiltere'yi 3-0, Avusturya'yı 5-3 ve İsveç'i 2-1 yenerek katılımcı yabancı ülkeler arasında birinci oldu.

Ev sahibi Filistin'i temsil eden takımlardan Burc El-Lak Lak'a 3-1 yenilen Türk takımı turnuva genelinde ise üçüncü oldu.

Turnuva'nın genelinde Filistin'i temsil edeb takımlar olan Burc El-Lak Lak birinci olurken, YMCA de ikinciliği elde etti.

İlk dörde giren ülkelerin takımlarına birer kupa taktim edildi ve topluca dostluk fotoğrafı çekildi.

- Türk takımına İstiklal Marşı jesti

Turnuvayı organize eden Filistinli dernek, Türk takımı sahada İngilizlerle mücadele ederken İstiklal Marşı'nı çalarak jest yaptı.

Filistinli gençelerin ülkenin milli halayı olan Dabke oyununu oynadığı organizasyonda, Arapça şarkıların yanı sıra Domra gibi bazı Türkçe şarkılar da çalındı.

Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. İçerisinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu etrafı surlarla çevrili kadim şehirde yer alan Burc El-Lak Lak gibi dernekler, şehrin Yahudileştirilme projesine karşı Filistinli gençlere destek vermek için çeşitli faaliyetler düzenliyor.










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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:43
  1. Anadolu Ajansı
  2. Filistin
  3. Futbol
  4. türkiye
  5. Yunus Emre Kudüs Türk Kültür Merkezi

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