Kudüs'te Yahudilere gayrimenkul satan Filistinliye müebbet hapis

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciye gayrimenkul satmakla suçlanan bir Filistinli için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verildi.

Filistin Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Ağır Ceza Mahkemesi, Doğu Kudüs'te düşmana emlak satma suçu sabit görülen Filistinli İ.A'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti." denildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar, müebbet hapis cezasına çarptırılan kişinin Kudüs'te yaşayan Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl olduğunu aktardı.

Filistin anayasasının 1960 tarihli ceza muhakemesi kanununun 2'nci maddesinin 274'üncü bendinde yer alan 16 numaralı ceza kanununa göre, Filistin topraklarının bir parçasını "yabancı bir ülkeye" satan veya o ülke topraklarına eklenmesine yardımcı olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın 29 Kasım'da yayınladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Filistinli yetkili, "bir süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı İsam Akl'ın serbest bırakılması için, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh'in Washington yönetimi tarafından çok ağır baskı ve tehditlere maruz kaldığını" ifade etmişti.

Haberde Filistin asıllı ABD vatandaşı Akl'ın Filistin güvenlik güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri Yahudilere sattığı gerekçesiyle iki ay önce gözaltına alındığına dikkat çekilerek, İsrail'in yakın zamanda Kudüs Valisi Adnan Gays'ı ve çok sayıda Fetih yetkilisini gözaltına alarak Filistin yönetimine baskı yapmayı hedeflediği kaydedilmişti.



ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da 28 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl'ın iki aydan bu yana Filistin'de gözaltında bulunduğunu belirtmişti.



Friedman, Filistin yönetimine Akl'ı serbest bırakmaları çağrısında bulunarak, "Filistin yönetimi iki aydan bu yana ABD vatandaşı İsam Akl'ı alıkoymuş durumda. Ne suç işledi ki? Yahudilere toprak satmak… Akl'ın tutuklanması ABD'nin ilkelerine ve barış içinde yaşama çağrısında bulunan herkesin değerlerine aykırıdır. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



