Kudüs'te Filistinlileri taşıyan otobüs devrildi: 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Kudüs'ün doğusunda Filistinlileri taşıyan bir otobüsün kaza yaparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.23 Ağustos 2018 Perşembe 14:28
Kaza, Kudüs'ün doğusundaki Bethelem yakınlarında bulunan Wadi Al Nar yolu üzerinde bu sabah meydana geldi.
Filistin Polis Sözcüsü Louai Arzikat, kazada hayatını kaybeden kişinin 46 yaşında bir kadın olduğunu belirtti.
Arzikat, yaralıların çoğunun durumunun ciddi olduğunu ifade ederken, sivil savunma ve polisin olay yerine gittiğini ve yaralıların hastanelere götürüldüğünü söyledi.
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