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Kudüs'te "Cam Üzerine Resim" sergisi açıldı

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu: - "Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi olarak böyle bir sergiye ev sahipliği yaparak Kudüs’teki kültürel hayata katkı sunduğumuz için oldukça memnunuz"

09 Mart 2019 Cumartesi 21:22
Kudüs'te "Cam Üzerine Resim" sergisi açıldı

KUDÜS (AA) - Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İbrahimiye Koleji işbirliğiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Cam Üzerine Resim" sergisi açıldı.

Doğu Kudüs'teki Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin galerisinde açılan sergide, İbrahimiye Koleji'nde sanat öğretmeni olarak görev yapan Hale Bakri’nin cam üzerine yaptığı 40 resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda ressam olan Bakri’nin yaklaşık 2 yıllık çalışmasının ardından ortaya koyduğu eserlerin yer aldığı sergi tasavvuf temalı resimlerden oluşuyor. Katılımın yoğun olduğu sergide, Bakri’nin cam üzerine çizdiği resimler ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sergi açılışının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakri, sergiye ev sahipliği yapmasından dolayı Kudüs Yunus Emre Türk Merkezine teşekkür etti. Söz konusu serginin büyük bir birikim sonucu ortaya çıktığını belirten Bakri, eserlerinde tasavvuf temalarına ağırlık verdiğini ifade ederek aslen Şamlı olduğunu orada birçok Sufi ayinine katıldığını söyledi. Bakri, "Hallac-ı Mansur’un şiirlerini okudum ve gerçekten çok beğendim. Buradan yola çıkarak doğan bir güneş ve batan bir güneşi resmettim. Allah aşkından dönen bir dervişi de çizdim. Buna uygun şiirleri de tabloların üzerine yazdım." dedi.

- "Kudüs’teki kültürel hayata katkı sunduğumuz için memnunuz"

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu da sergiye olan ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Kudüs’ün en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından İbrahimiye Koleji'nde geçen yıl eylül ayından bu yana Türkçe dersleri verdiklerini ifade eden Ermumcu, şöyle konuştu:

”İbrahimiye Koleji'yle olan eğitim iş birliğimizi kültürel alanda da geliştirmek istedik. Bu amaçla da İbrahimiye Koleji'nde uzun yıllardan beri sanat öğretmenliği yapan Hale Bakri’nin kişisel sergisini Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezinde açtık. Kudüslüler sergiye yoğun ilgi gösterdi. Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi olarak böyle bir sergiye ev sahipliği yaparak Kudüs’teki kültürel hayata katkı sunduğumuz için oldukça memnunuz.”

"Cam Üzerine Resim" sergisi pazartesi gününe kadar Kudüs’te yaşayan sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi, Filistin'deki sanat faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla başta resim sergisi, konser ve şiir dinletileri gibi birçok alanda faaliyetler yürütüyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:22
  1. Doğu Kudüs
  2. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
  3. resim sergisi

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