Kudüs'te ABD skandalı!
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Reuters haber ajansı, İngilizce, İbranice ve Arapça tabelaların bu sabah kentin güneyindeki yollara monte edildiğini bildiriyor.07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:43
Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.
İşçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildiriyor. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça.
Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, sosyal medyaya düştü.
Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.
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