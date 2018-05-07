Kudüs'te ABD büyükelçiliği tabelaları asılıyor!
Reuters haber ajansı, İngilizce, İbranice ve Arapça tabelaların bu sabah tarihi kentin güneyindeki yollara monte edildiğini bildiriyor.07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:50
Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.
Reuters haber ajansı, işçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildiriyor. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça.
Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, önce sosyal medyaya düştü. Dakikalar sonra ise, Reuters ilk fotoğrafı servis etti.
Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.
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