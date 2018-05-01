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'Kudüssüz barış, Gazzesiz devlet olmaz'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüssüz barış olmayacağını, Gazze'de bir devletin kurulması mümkün olmadığı gibi Gazzesiz de devletin olamayacağını belirtti.

01 Mayıs 2018 Salı 09:21
'Kudüssüz barış, Gazzesiz devlet olmaz'

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı, 22 yıl aradan sonra işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde başladı.

"Kudüs ve Filistin'in meşruiyetinin korunması" temasıyla düzenlenen, Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin katılmadığı toplantının açılışında konuşan Abbas, Arap ve Batı medyasında yer alan Gazze'de geçici sınırları olacak bir Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili iddialara değinerek "Kudüssüz barış olmaz, Gazze'de devlet olmaz, Gazzesiz devlet de olmaz." dedi.

Ulusal Konsey toplantısının düzenlenmemesini isteyenler olduğunu söyleyen ancak isim zikretmeyen Abbas, Filistin Ulusal Konseyinin kapılarının hala diğer Filistinli gruplara açık olduğunu belirtti.

Abbas ayrıca, İsrail işgaline karşı tek mücadele yolunun barışçıl direniş olduğunu vurgulayarak, "yüzyılın anlaşması" olarak adlandırılan projeye ya da ABD'nin barış sürecinde tek ara bulucu olarak görülmesine karşı olduklarını dile getirdi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının doğuracağı sonuçlara karşı da uyaran Abbas, "Filistin yönetimi, İsrail ve ABD ile ilişkilerinde yakın zamanda "tehlikeli" adımlar atabilir." dedi. Abbas söz konusu adımlara ilişkin ise herhangi bilgi vermedi.

11 yıldır Filistin uzlaşısında ilerleme kat edemediklerini belirten Abbas, ulusal uzlaşı sürecini, "Hamas ya Gazze'nin yönetimini ulusal uzlaşı hükümetine devreder ya da tüm sorumluluğu üstlenir" temelinde desteklediklerini bunu da Mısır tarafına ilettiklerini aktardı.

Abbas, Gazze ya da başka bir mekanda paralel konsey toplanması çalışmalarının başarısız olduğunu belirterek, "Filistin Ulusal Konseyi toplanmasaydı, Filistin hayali tehlikeye düşerdi." ifadesini kullandı.

Gazze-İsrail sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine desteğini açıklayan Abbas, Filistin yönetiminin, İsrail'in işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracağını dile getirdi.

Abbas ayrıca, İsrail'in son 17 yılda 2 bin 27 Filistinli çocuğu öldürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:21
  1. Mısır
  2. İsrail
  3. Batı Şeria
  4. Filistin
  5. Gazze
  6. Uluslararası Ceza Mahkemesi
  7. Kudüs
  8. Ramallah

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