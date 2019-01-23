Kudüslü kadınlar için "Hepimiz Meryemiz" kampanyası
Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nin kampanyası, 28 Ocak'ta Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenecek toplantıyla başlatılacak23 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nce Kudüslü kadınlara destek vermek amacıyla "Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatılacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanya, çeşitli sıkıntılar yaşayan Kudüslü kadınlara destek amacıyla düzenlendi.
Birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağı kampanya, 28 Ocak'ta başlayıp 8 Mart'a kadar devam edecek.
Türkiye ve dünyada aynı anda başlayacak kampanyanın Türkiye'deki tanıtım toplantısı, 28 Ocak Pazartesi Bağcılar Halk Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
"Hepimiz Meryemiz" kampanyasının tanıtım toplantısına milletvekilleri, aydınlar, yazarlar, aktivistler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı bekleniyor.
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