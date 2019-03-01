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Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Aynur Işık:

Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Aynur Işık, Kudüslülerin İsrail baskısı altında yaşadıklarını söyleyerek, “Kudüs geçmişte İslamiyet’in altındayken asla baskı ve şiddet yöntemine maruz kalmamıştır” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 16:48
Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Aynur Işık:

Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Aynur Işık, Kudüslülerin İsrail baskısı altında yaşadıklarını söyleyerek, “Kudüs geçmişte İslamiyet’in altındayken asla baskı ve şiddet yöntemine maruz kalmamıştır” dedi.



Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği üyeleri, Kudüs’te İsrail’in yaptığı baskıları duyurmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Burada bir konuşma yapan Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Aynur Işık, “Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kudüs, inançlar açısından önemli ve kutsal yerleri içinde barındırmaktadır. Tarih boyunca barış ve mukaddesat anlamlarına gelen isimleri taşımış, insanlığın ortak mirası olmuştur. Kudüs geçmişte İslamiyet’in altındayken asla baskı ve şiddet yöntemine maruz kalmamıştır. Bugün ise Filistin topraklarında Kudüs’te dünyanın vicdanını kanatan, tarihe kara bir leke olarak sürülen bir süreç yaşanmaktadır. Hiçbir sağlam iradenin kabul edemeyeceği sahneler, her gün dünyanın gözü önünde yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.



Filistin’de ve Kudüs’te yaşanan acı sahneleri herkesin bildiğini söyleyen Işık, “Hepimiz az çok biliyoruz. Bu sıkıntıların bütün dünyanın da bilmesini istiyoruz. Yaşanan girdaptan en fazla etkilenenler hiç şüphesiz çocuklar ve kadınlar dikkat çekmektedir. Kudüslüler her türlü eziyet ve zorlukları yaşamaktadır. Kontrol noktalarında veya polis barikatlarının önünde bekletilmeleri, gece baskınları, ev yıkımları, işgalci İsrail polisi tarafından gözü önünde eşinin veya çocuğunun darp edilmesi,Kudüslü kardeşlerimize Mescid-i Aksa’da bir rekat namaz kılmak için bile izin verilmemesi gibi baskılar yaşamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:48
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