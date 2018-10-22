0553 313 94 23

Kudüs Valisi mahkemeye çıkarıldı

Mahkemeye çıkarılan Kudüs Valisi Gays, İsrailli hakim tarafından şartlı tahliyesine karar verildi ancak savcının itirazı üzerine karar uygulanmadı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:31
Kudüs Valisi mahkemeye çıkarıldı

Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Kudüs Valisi Gays, mahkeme salonuna ayakları prangalı ve elleri kelepçeli bir şekilde getirildi.

Yoğun bir basın heyeti tarafından takip edilen Gays, duruşma salonunda mahkeme öncesi yaptığı açıklamada, "Bu bir zulüm ve haksızlıktır. Bu tamamen siyasi bir gözaltıdır ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere aykırıdır. İnşallah bir gün bu zulüm bitecek ve bu kriz son bulacak." dedi.

Öte yandan mahkeme öncesi savunma heyetinden adının açıklanmasını istemeyen bir avukat, Gays'ın "suçsuz" olduğunu belirterek, İsrail'in Filistin'in Kudüs'teki sembol isimlerini hakaret amaçlı gözaltına aldığını ve Filistin'in Kudüs'teki siyasi varlığını yok etmeyi hedeflediğini söyledi.

Mahkemeye çıkarılan Gays, iddia makamınca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan gayrimenkullerin Yahudilere satılmasını engellemek üzere Kudüs'teki Filistinlileri tehdit etmekle suçlandı.

Savunma makamı ise söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir delilin olmadığını vurgulayarak, müvekkilinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Karşılıklı atışma ve tartışmaların yaşandığı duruşma salonunda duruma müdahale eden İsrailli yargıç, Kudüs Valisi'nin 15 bin şekel (yaklaşık 25 bin lira) kefalet ve 7 gün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

Karara itiraz eden İsrailli savcı, hakimden delillerin sunulması için yerel saat ile saat 18:00'e kadar vakit talebinde bulundu.

Savcının talebini kabul eden hakim, kararın uygulanması için saat 18:00'e kadar mühlet vererek, mahkemeyi sonlandırdı.

İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekip, cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek gözaltına almıştı.

İsrail polisleri cumartesi günü sabah saatlerinde Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’i de gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:31
  1. Kudüs Valisi Gays
  2. mahkeme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu tarihe dikkat! Meteorolojiden "kar geliyor" uyarısı
    1. Bu tarihe dikkat! Meteorolojiden "kar..
    2. 'Zehirli mi' diyerek ağzına sürdü,..
    3. Malezya'dan çok sert açıklama: Bu..
    4. Kadın kılığına giren tacizci,..
    5. Su kabağı deyip geçmeyin
    6. Göçmen Kaçakçılığı yapan çete çökertildi
    7. Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!
    8. Afganistan'daki saldırıda yaralanan..
    9. Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı:..
    10. Hulusi Akar resti çekti: Asla müsaade..
    11. Şehit Kaymakam davasında karar verildi
    12. Avrupa Birliği'nden Rusya ve..
    13. Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı..
    14. Bursaspor'a müjdeli haber! O isim geri..
    15. Başucunuzda bulunmalı
    16. Japonya'dan Facebook'a sert uyarı!
    17. FETÖ elebaşı iyice zıvanadan çıktı!
    18. FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a..
    19. Japonya'dan Cemal Kaşıkçı çağrısı!
    20. Valilik açıkladı! Bitlis'te operasyon
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur