Kudüs Seriyyeleri'nden İsrail'e "kan dökmeme" uyarısı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı olan Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesinin sadece savaşa yol açacağını belirtti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Düşmanı Filistinlilerin kanlarını dökmemesi konusunda uyarıyoruz. Bu, ona savaştan başka bir şey getirmeyecek." ifadelerini kullandı.

Tüm Filistinlileri yarın düzenlenecek milyonluk Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılmaya davet eden Ebu Hamza, İsrail ne yaparsa yapsın Filistin halkının Gazze'deki ablukayı kırma kararlılığından geri adım atmayacağını vurguladı.

Gazze'de yarın 30 Mart Toprak Günü'nün 43. yılı nedeniyle Filistinli tüm grupların katılacağı "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenlenecek.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.