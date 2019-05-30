Kudüs Seriyyeleri İsrail aracını hedef aldığı görüntüleri yayınladı

GAZZE (AA - Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri (Seraya el-Kudüs), 4-5 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlenen saldırılar sırasında İsrail'e ait bir askeri aracı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldıklarını gösteren bir görüntü yayınladı.

Kudüs Seriyyeleri'nin internet sitesinde paylaşılan videoda, İsrail'e ait askeri aracın silahlı İHA tarafından hedef alındığı görülürken, atılan roketin söz konusu askeri araca isabet edip etmediği ise net olarak anlaşılmıyor.

Görüntüyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, videonun kayıt tarihine ilişkin net bilgi verilmezken, İsrail'in ay başında gerçekleştirdiği "son saldırıları sırasında" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Kudüs Seriyyeleri'nin gerçekleştirdiği bu operasyonu ve operasyon nedeniyle aldıkları zararı gizlediği aktarıldı.

İsrail'den ise söz konusu görüntüye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında iki hamile kadın ile 2 bebeğin de bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.