0553 313 94 23

"Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan memleketinde anıldı

Yazar, şair ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan için vefatının 19. yılında Şanlıurfa'da anma programı düzenlendi

06 Ocak 2019 Pazar 22:47
"Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan memleketinde anıldı

ŞANLIURFA (AA) - "Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 19'uncu yılında memleketi Şanlıurfa'da anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, şair ve yazarın adının verildiği Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Törene katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İnan'ın fikir adamı olduğunu belirterek, kurduğu Memur-Sen'in Türkiye'de milyonlara hitap eden sendikaya dönüştüğünü söyledi.

İyi yetişmiş ve dünya çapında eserler veren edebiyat adamının hemşehrisi olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif İnan, değerleriyle, düşünce yapısıyla, Şanlıurfa'ya bıraktığı eserleriyle ve en önemlisi ahlaklı bir yaşamın nasıl olduğunu hepimize öğretmesiyle Şanlıurfa için örnek bir insandı. Bizim için dost, arkadaş, gönüldaş ve düşünce insanıdır. Merhum Mehmet Akif İnan'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Büyük zatlar, bilim adamları ve düşünce insanları dünyadan göç ettikleri zamanlarda bile geriye anlamlı eserler bırakır."

Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan da ağabeyinin dava adamı olduğunu söyledi.

Anma programına katılan herkesi ağabeyinin öz kardeşi gördüğünü ifade eden İnan, "O hem şair hem mütefekkir ama gerçek anlamda bir ağabeydi. Dünya nimetini kendisi için hedef kabul etmedi, sadece davası için çalıştı. Mal ve makam peşinde koşmadı. Kurmuş olduğu sendika ve onu takip eden gençler bugün bizlere ümit veriyor. Bıraktığı eserler gençlere ışık tutuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Akif İnan'ın hayatının anlatıldığı "Çağın Soylusu Bir Başka Akif" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Ayşe Bayyurt'un yazıp Hasan Özaşlamacı'nın yönettiği oyunda Cem Kurtoğlu, İhsan Ustaoğlu ve Bekir Annak gibi oyuncular rol aldı.

Tiyatro oyunu, izleyenlerin beğenisini topladı.

"Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000 yılında vefat etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:47
  1. "Kudüs Şairi"
  2. anma etkinliği
  3. Mehmet Akif İnan
  4. ölümünün 19. yılı
  5. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter
    1. Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip..
    2. Çalınan Instagram hesabı nasıl geri..
    3. Mustafa Tuna hangi göreve getirilecek?
    4. "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan..
    5. Benfica geriden gelip kazandı
    6. CHP'li belediyenin 13 aydır maaş..
    7. Karabük'te eğitime kar engeli
    8. Filistin Yönetimi’nden Gazze’nin sınır..
    9. Eljif Elmas için 20 milyon euro teklif..
    10. Real Madrid sahasında yenildi
    11. Konya'da yarın okullar tatil mi?
    12. Bitcoin ve Kripto Paralar 2018’de..
    13. Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere..
    14. Türkiye ziyaretinden sonra dikkat..
    15. 7 Ocak Pazartesi hangi illerde..
    16. Van'dan acı haber! Çok sayıda koyun..
    17. Ankara'da okullar tatil mi son dakika
    18. İstanbul'da yarın okullar tatil mi son..
    19. Galatasaray KAP'a bildirdi! Resmen gitti
    20. Konya'nın bazı ilçelerinde okullar..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!