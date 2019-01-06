"Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan memleketinde anıldı

ŞANLIURFA (AA) - "Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 19'uncu yılında memleketi Şanlıurfa'da anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, şair ve yazarın adının verildiği Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Törene katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İnan'ın fikir adamı olduğunu belirterek, kurduğu Memur-Sen'in Türkiye'de milyonlara hitap eden sendikaya dönüştüğünü söyledi.

İyi yetişmiş ve dünya çapında eserler veren edebiyat adamının hemşehrisi olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif İnan, değerleriyle, düşünce yapısıyla, Şanlıurfa'ya bıraktığı eserleriyle ve en önemlisi ahlaklı bir yaşamın nasıl olduğunu hepimize öğretmesiyle Şanlıurfa için örnek bir insandı. Bizim için dost, arkadaş, gönüldaş ve düşünce insanıdır. Merhum Mehmet Akif İnan'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Büyük zatlar, bilim adamları ve düşünce insanları dünyadan göç ettikleri zamanlarda bile geriye anlamlı eserler bırakır."

Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan da ağabeyinin dava adamı olduğunu söyledi.

Anma programına katılan herkesi ağabeyinin öz kardeşi gördüğünü ifade eden İnan, "O hem şair hem mütefekkir ama gerçek anlamda bir ağabeydi. Dünya nimetini kendisi için hedef kabul etmedi, sadece davası için çalıştı. Mal ve makam peşinde koşmadı. Kurmuş olduğu sendika ve onu takip eden gençler bugün bizlere ümit veriyor. Bıraktığı eserler gençlere ışık tutuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Akif İnan'ın hayatının anlatıldığı "Çağın Soylusu Bir Başka Akif" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Ayşe Bayyurt'un yazıp Hasan Özaşlamacı'nın yönettiği oyunda Cem Kurtoğlu, İhsan Ustaoğlu ve Bekir Annak gibi oyuncular rol aldı.

Tiyatro oyunu, izleyenlerin beğenisini topladı.

"Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000 yılında vefat etmişti.