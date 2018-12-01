"Kudüs sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesidir"

TAHRAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs davasının, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesi olduğunu belirtti.

Bölgesel ziyaretleri kapsamında İran'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Kumi ve Hamaney'in Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asker ile görüştü.

Kumi ile görüşmesinde dost ve kardeş iki ülke Türkiye ve İran'ın İslam ümmeti için yapması gereken iş ve hizmetlerin arasında, Kudüs meselesinin başta geldiğini dile getiren Erbaş, Kudüs bilincinin canlı tutulması için Türkiye’de pek çok programın düzenlendiğini belirtti.

- "Kudüs, bütün Müslümanların ortak meselesidir"



ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıkladığı zaman, Diyanet İşleri Başkanlığının ocak ayı içerisinde uluslararası bir toplantı yaptığını hatırlatan Erbaş, bu toplantıya 25 ülkeden 100’ün üzerinde katılımcının da iştirak ettiğini aktardı.

Erbaş, toplantı sonunda hazırlanan 22 maddelik sonuç bildirgesiyle "Kudüs’ün Müslümanların ebedi başkenti" olduğunu yüksek sesle dile getirdiklerini ifade etti.

Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak Gazze’de 2009 savaşında yıkılan camilerin yeniden inşasından, üniversite öğrencilerinin burslarını karşılamaya kadar pek çok alanda Filistinlilere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mescid-i Aksa ve Kudüs davası, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. Açıkça ifade etmek isterim ki İslam dünyasının iki güçlü ve önemli ülkesi Türkiye ve İran’ın alimlerine düşen Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs davasına daha güçlü sahip çıkmaktır."

Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asger ile görüşmesinde de iki milletin asırlardır aynı medeniyet havzasında aynı kültüre sahip olduklarını dile getiren Erbaş, Türk idarecilerin Farsça İranlı idarecilerin de Türkçe şiirler yazıp birbirlerine gönderdiklerini ve imamların da kürsülerde vaaz ederken Mesnevi’den mutlaka birkaç beyit okuyup sohbetlerini zenginleştirdiklerini anlattı.

Türkiye ve İran'ın Endonezya'dan sonra en fazla hacı adayı gönderdiğini ve karşılıklı olarak birbirlerinin tecrübesinden istifade edebileceklerini belirten Erbaş, İran’dan 85 Türkiye’den de 83 bin kişinin hacı olduğunu ifade etti.

Erbaş, görüşme sırasında diyanet yayınları TDV'nin de çalışmalarına değinerek, Diyanet Vakfı'nın bu yıl 430 bin kurban hissesini 145 ülkede keserek dağıttığını ve farklı ülkelerde 10 bin öğrenciye burs verdiğini aktardı.

İranlı yetkili Asker ise Türkiye ile her alanda iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. Asker, İran'dan hac vazifesini yerine getirmek amacıyla 10 bin Ehl-i Sünnet vatandaşın gittiğini, din alimleri ile idarecilerin de kendilerinden oluştuğunu ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerinin çok önemli ve stratejik olduğuna vurgu yapan Asker, geçmişte iyi olan ilişkilerin gelecekte daha ileri bir seviyeye taşınmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Tahran ziyaretinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Ensari Yentürk'ün yanı sıra kurum yöneticileri de eşlik ediyor.