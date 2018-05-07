Kudüs provokesine Paraguay da katıldı

Paraguay’ın işgalci İsrail büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağı açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Paraguay’ın İsrail’deki büyükelçiliğini bu ayın sonunda Kudüs’e taşıyacağını açıkladı. Nahshon, "Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes, Kudüs’teki büyükelçiliği açmak için bu ayın sonunda İsrail’e gelmeyi planlıyor” ifadelerini kullandı.

Paraguay, aldığı bu kararla ABD ve Guatemala’dan sonra İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklayan üçüncü ülke oldu.