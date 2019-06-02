0553 313 94 23

Kudüs kıyamı

İsrail güçlerinin baskı ve kısıtlamalarına rağmen yüzbinlerce Müslüman Kadir Gecesini ihya etmek için Mescid-i Aksa’ya koştu. Allah’a açılan yüzbinlerce el ve gönül, Filistin’in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesini istedi.

02 Haziran 2019 Pazar 14:20
Kudüs kıyamı

Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da yüz binlerce Müslüman tarafından ihya edildi. 

İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama ve yoğun güvenlik önlemleri altında yüz binlerce Filistinli Müslüman Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesini ihya etmek üzere Mescid-i Aksa’ya geldi.

Filistinliler sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu. 

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir sokaklarından yürüyerek Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, Kadir Gecesi’ni ihya etmek için Harem-i Şerif’i hıncahınç doldurdu.

Yüz binlerce Filistinli ile kılınan teravih namazın ardından yapılan duada Filistin’in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesi istendi. 

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’dan gelen Filistinlilerle beraber 400 binden fazla Müslüman, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da ihya etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:20
  1. Kadir Gecesi
  2. Doğu Kudüs
  3. Mescid-i Aksa
  4. Müslüman
  5. İsrail güçleri
  6. Kuran-ı Kerim
  7. Batı Şeria
  8. Kudüs
  9. Eski Şehir
  10. Filistinliler
  11. Harem-i Şerif
  12. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    1. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    2. THY'den yılın rekoru
    3. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    4. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    5. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    6. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    7. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    8. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    9. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    10. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    11. Avşar’ın bayram mesajı
    12. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    13. Gürkan’ın bayram mesajı
    14. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    15. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    16. Gıda imalathanelerine denetim
    17. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    18. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    19. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    20. Ramazan sohbetleri sona erdi
    21. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    22. Antalya çifte bayram yaşayacak
    23. Canik’te bayram seferberliği
    24. İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu..
    25. Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir..
    26. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim’den..
    27. Dündar yabancı öğrencilerle iftarda..
    28. Gömeç polisi huzur uygulamalarını..
    29. Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam..
    30. Uşak’ta fabrika yangınının ardından
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür