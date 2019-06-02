Kudüs kıyamı

Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da yüz binlerce Müslüman tarafından ihya edildi.

İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama ve yoğun güvenlik önlemleri altında yüz binlerce Filistinli Müslüman Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesini ihya etmek üzere Mescid-i Aksa’ya geldi.

Filistinliler sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu.

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir sokaklarından yürüyerek Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, Kadir Gecesi’ni ihya etmek için Harem-i Şerif’i hıncahınç doldurdu.

Yüz binlerce Filistinli ile kılınan teravih namazın ardından yapılan duada Filistin’in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesi istendi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’dan gelen Filistinlilerle beraber 400 binden fazla Müslüman, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da ihya etti.