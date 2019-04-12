"Kudüs 2019 İslam Kültür Başkenti" faaliyetleri başladı

RAMALLAH (AA) - Kudüs 2019 İslam Kültür Başkenti faaliyetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas burada yaptığı konuşmada, "Kudüs İslam Kültür Başkenti faaliyetlerinin başlaması, Kudüs'ün yalnız kalmayacağını vurgulamaktadır." dedi. Kudüs'ün yalnız kalmayacağını vurgulayan Abbas, "Filistin halkı, Kudüs'ü işgal ve sömürgeye karşı mücadelesinde yalnız bırakmayacak. Kudüs'ün kara geceleri uzun olmayacak." ifadelerini kullandı. Mahmud Abbas ayrıca Kudüs'ü sık sık ziyaret etme ve kenti yalnız bırakmama çağrısında bulundu. Tören kapsamında Kudüs ve şehrin tarihiyle alakalı sanatsal gösteriler sunuldu, marşlar seslendirildi. Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu, Arap Kültür Bakanlarının kararıyla "Kudüs'ün 2019 İslam Kültür Başkenti" seçildiğini duyurmuştu.

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