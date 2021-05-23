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Biyografi Kuddusi Okkır kimdir? Kuddusi Okkır neden öldü? Kuddusi Okkır ne zaman öldü?
Biyografi

Kuddusi Okkır kimdir? Kuddusi Okkır neden öldü? Kuddusi Okkır ne zaman öldü?

Ergenekon davası kapsamında tutuklandıktan sonra hapishanede kanser olarak hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın hayatı merak konusu oldu. Sedat Peker’in son videosunda Kuddusi Okkır hakkındaki söylemleri sonrası Kuddusi Okkır kim olduğu araştırılıyor. Peki Kuddusi Okkır kimdir? Kuddusi Okkır ne zaman öldü? Kuddusi Okkır’ı kim öldürdü?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 10:17:00 - 2021-05-23 10:17:55
Kuddusi Okkır kimdir? Kuddusi Okkır neden öldü? Kuddusi Okkır ne zaman öldü?

Kuddusi Okkır kimdir? Kuddusi Okkır 1948 yılında Yalova’da dünyaya geldi. Kuddusi Okkır, 6 Temmuz 2008 tarihinde  Edirne vefat etti. Ümraniye soruşturması kapsamında 20 Haziran 2007'de tutuklanan, tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde akciğer kanseri, beyin ve kemik metastasına yakalanarak, daha sonra hayatını kaybeybetti.

Teknopark Elektronik Bilişim ve Danışmanlık şirketinin sahibi olan Kuddusi Okkır, aynı zamanda Orion Yapımcılık şirketi ve Orion Reklam ve Marka Danışmanlık şirketinin de ortağıydı.

Ümraniye soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Kuddusi Okkır, 20 Haziran 2007 günü mahkeme kararıyla tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. Burada 10 gün tutuklu bulunan Okkır, daha sonra Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.[3] Bu dönemde, Okkır'ın, iddia edilen Ergenekon örgütünün finansörü olduğu ortaya atıldı.

Sağlıklı bir biçimde tutuklanan Kuddusi Okkır'ın, cezaevinde kaldığı dönemde sağlığı bozuldu. Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Haseki Devlet Hastanesi ve buradan da Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'ne götürülen Kuddusi Okkır, son olarak da 10 Mayıs 2008'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı ve yapılan tetkiklerde "akciğer kanseri, beyin ve kemik metastası" teşhisi kondu. Kuddusi Okkır, 6 Temmuz 2008 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.

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Yorumlar

ergenekonun kasası olduğunu yalanladılar! ama şimdi hepsi ev bark alıyor!  sefil alçak o evi nasıl aldı? depremi coronayı önceden bildiğini ima eden(dolaylı yoldan anlatan) tweetleri vardır!
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