Kuddusi Müftüoğlu kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Kuddusi Müftüoğlu kimdir?
Kuddusi Müftüoğlu, 1970 yılında Alanya’da dünyaya geldi. İlkokulu memleketinde bitirirken, lise eğitimini tamamlamak için Konya Lisesi’ne gitti. Üniversite sınavlarını kazanan Müftüoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kazandı ve buradan mezun oldu.
Kuddusi Müftüoğlu, hakem olarak ilk maçına 1992 yılında çıkarken, Türkiye Süper Lig’de ilk karşılaşmasına 2000-2001 sezonunun 11. haftasında Denizlispor-İstanbulspor maçında çıktı. 5 yıl boyunca FIFA hakemliği yaptı. 12 Ocak 2014 tarihinde Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçıyla birlikte hakemlik kariyerine son verdi. 11 Temmuz 2015 de Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.