Kuddusi Müftüoğlu kimdir?

Kuddusi Müftüoğlu, 1970 yılında Alanya’da dünyaya geldi. İlkokulu memleketinde bitirirken, lise eğitimini tamamlamak için Konya Lisesi’ne gitti. Üniversite sınavlarını kazanan Müftüoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kazandı ve buradan mezun oldu.

Kuddusi Müftüoğlu, hakem olarak ilk maçına 1992 yılında çıkarken, Türkiye Süper Lig’de ilk karşılaşmasına 2000-2001 sezonunun 11. haftasında Denizlispor-İstanbulspor maçında çıktı. 5 yıl boyunca FIFA hakemliği yaptı. 12 Ocak 2014 tarihinde Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçıyla birlikte hakemlik kariyerine son verdi. 11 Temmuz 2015 de Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.