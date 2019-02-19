KUDAKA’dan Turizm Tanıtım Etkinliği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 18-21 Şubat 2019 tarihleri arasında İran ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren seyahat acentaları ve basın mensuplarından oluşan 18 kişilik heyete yönelik turizm tanıtım etkinliği düzenleniyor.

2019 Yılı Kış ve Spor Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı faaliyetleri doğrultusunda düzenlenen organizasyon bölge turizm potansiyellerinin sunulduğu toplantı ile başladı.Kent merkezindeki tarihi ve turistik mekânların tanıtımına yönelik olarak Atlama Kuleleri, Curling sahası, buz pateni ve buz hokeyi salonları ile Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulucami, Taşhan, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi ve Erzurum evleri ziyaret edildi.

Etkinliğin ikinci gününde konuklara Palandöken’de kayak imkânı sunulacak. Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başkanlığında kurum kuruluş amirleri, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu ve bağlı seyahat acentaları temsilcileri,otel yetkilileri ve basın mensuplarının katılımı ile değerlendirme toplantısı düzenlenerek, İran ve Türkmenistan’dan Erzurum’a turizm hareketliliğinin artırılması bağlamında fikir alışverişinde bulunulacak. Toplantının ardından misafir firmalar ile yerelde faaliyet gösteren tur operatörleri ve otel işletme yetkilileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.