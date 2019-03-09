Kudaka’dan tanıtım atağı

Erzurum’da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Rusya’da faaliyet gösteren seyahat acenteleri temsilcilerine yönelik “Turizm Tanıtım Etkinliği Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

KUDAKA bölgenin tanıtımı adına çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz ay İran ve Türkmenistan’dan gelen seyahat acentaları ve basın mensuplarını Erzurum’da ağırlayan KUDAKA, şimdi ise Rusya’dan gelen seyahat acentelerine Erzurum’u tanıtıyor. Palandöken’de bir otelde yapılan toplantıya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Erzurum ve Rusya’da faaliyet gösteren seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.

KUDAKA olarak yıl içerisinde birçok ülkenin turizm acentesini Erzurum’a davet ettiklerini belirten Genel Sekreter Demirdöğen, “Amacımız bölgemizi dünyaya tanıtmak ve dünyanın farklı yerlerinden Erzurum’a gelen misafirleri şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak. Umarım iyi tecrübelerle buradan ayrılıp ülkenizde de bölgemizi iyi bir şekilde tanıtıp, turistlerin buraya gelmesini teşvik edersiniz.” dedi.

“Rus yazarı Puşkin’e ait bir müze oluşturmak üzereyiz”

Başkan Sekmen de düzenlenen programın şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, “ Biz istiyoruz ki ulaşımı kolay, kar kalitesi güzel, pist uzunluğu olan ve iyide bir misafirperverliği olan şehrimizi ve kayak merkezimizi tanıtalım daha çok turist gelsin. Dünyanın hiç bir yerinde birbirinden uzunlukları farklı pistleri bulmak mümkün değil. Kayak merkezlerimiz 24 saat kamera ile takip ediliyor. Rusya bizim komşumuz sayılır. Biz şuan Rus yazarı Puşkin’e ait bir müze oluşturmak üzereyiz.” ifadelerini kullandı.

“Erzurum, Türkiye’nin en güvenli kentlerinden biridir”

Salonda bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Okay Memiş, Erzurum’un Türkiye’nin doğusunda stratejik öneme sahip 2 bin yıllık bir Türk yurdu olduğunu söyledi.

“Dünyanın hiç bir yerinde Erzurum’da olduğu gibi havaalanından indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok” diyen Vali Memiş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “İddialı bir iliz. 1 milyon turist hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en güvenli büyükşehirlerinden birisinde yaşıyoruz. Hem asayiş hemde diğer olaylar açısından Erzurum, Türkiye’nin en güvenli kentlerinden biridir. Buraya gelen konuklar kendi evlerindeki gibi güvendedir. Cağ Kebabımız çok özel bir lezzetlidir. Yemeklerimiz birbirinden güzeldir. İnsanımızda misafirperverdir.”

Rusya ile komşu ve ortak kültürel mirasa sahip iki dost ülke olduklarını dile getiren Vali Memiş, “Biz aslında Rus kültürünü de kendimize yakın görüyoruz. Bu salondaki birçok kişi eminim Rus klasiklerini okumuştur. Bir Dostoyevski, Tolstoy, Maksim Gorki, Turgenyev, Gogol, Puşkin gibi yazarlar bizim kendi milli yazarlarımız kadar tanıdığımız bildiğimiz yazarlardır.” diye konuştu.

Programın sonunda Vali Memiş ve Başkan Sekmen, salonda bulunan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gül ve çeşitli hediyeler verdi.