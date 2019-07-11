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KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim konferansları

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisi ve istihdam olanakları açısından önemi konulu konferanslar düzenlendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim konferansları

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta mesleki ve teknik eğitimin ülke ekonomisi ve istihdam olanakları açısından önemi konulu konferanslar düzenlendi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlemiş olduğu “Geleceğim Mesleğim” mottosuyla düzenlenen konferanslara, Erzurum Vali yardımcısı Sadettin Doğan, Bayburt Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’nun yanı sıra sanayiciler, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya’nın konuşmacı olarak katıldığı konferanslarda, Milli Eğitim Müdürlüğü uzman eğitimcileri tarafından veliler ve öğrencilere bölgede önde gelen meslek liselerinin imkânları tanıtıldı.


Ayrıca, üretim alanında faaliyet gösteren işadamlarının konuşmacı olarak katıldığı konferanslarda, meslekî ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılarak genç nüfusumuzun gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazanmasını sağlamaya yönelik tedbirler ile mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öneriler değerlendirildi.


Mesleki ve teknik eğitim olanaklarının iyileştirilmesi, bu alana öğrencilerin teşvik edilmesi, mesleki eğitime yönelik algının değiştirilmesi ve yönetilmesi, genç iş gücünün yetenek ve ilgi alanlarına göre doğru yönlendirilmesi, öğrenci, aile ve öğretmenlerin sürece aktif katılımlarının sağlanması amacıyla KUDAKA tarafından yürütülen faaliyetler önümüzdeki süreçte de devam edecek.


Konferanslar neticesinde, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öncelik verilen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesinin aynı zamanda yerelde de sahiplenilmesi halinde kısa dönemde başarılı olunacağı değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
  1. doğa

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