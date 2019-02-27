0553 313 94 23

KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 108.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 108. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.


KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Ajans 2018 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına, 2019 yılı Teknik Destek programı başvuru rehberlerinin onaylanarak uygulamaya konulmasına, Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programında yer alan bölgenin sağlık turizmi gelirinin artırılması sonuç odaklı programı faaliyetleri kapsamında öngörüldüğü üzere bölgemiz sağlık ve spor turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına bölge adına katılım sağlanmasına karar verildi.


Son olarak dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiralık villada uyuşturucu ticaretine polis baskını
    1. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    2. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel..
    3. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    4. Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
    5. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    6. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
    7. Tatvan’da 25 bekçi göreve başladı
    8. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    9. Hastasını bilgilendirmeyen hastaneye,..
    10. TİKA Pakistan'da mesleki eğitim..
    11. Çınar’dan güçlü proje vurgusu
    12. Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği..
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    14. Uyuşturucu tacirlerine özel harekat..
    15. Başkan Adayı Gürkan’dan mazi vurgusu
    16. Çerçioğlu ve Tuncel, Söke seçim..
    17. Maçın ardından
    18. Çin-Hindistan-Rusya dışişleri..
    19. Eskişehirspor’dan taraftara çağrı:..
    20. 'Şeker ve tuz sigara muamelesi..
    21. KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da..
    22. (Özel) Sarıyer’de istinat duvarının..
    23. Kapalıçarşı'da altın
    24. Putin, Netenyahu ile görüştü
    25. Elazığ’da 111 bekçi göreve başladı
    26. Cesetle kurulan bubi tuzağı 17 kişiyi..
    27. ’Maddeyi değil hayatı seç’ecekler
    28. Başkan Toçoğlu: “Sakarya’da en yüksek..
    29. Tanzanya’da şarbondan 2 kişi öldü
    30. Cinsel istismara 10 yıl hapis
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor