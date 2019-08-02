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KUDAKA Yönetim Kurulu, Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 113.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:38
KUDAKA Yönetim Kurulu, Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 113. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi.


KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine bilgilendirme sunumu yaptı.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 91.maddesine istinaden, Ajans 2019 yılı ara faaliyet raporunun hazırlanmasına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları ile işbirliği halinde gerçekleştirilecek olan Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi çalışmasının Erzurum, Erzincan ve Bayburt ayağının yürütülmesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasına, Üretildiği yörenin adıyla anılan tarım, gıda, el sanatları ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel alanda tanıtmak, ticarileştirmek, markalaştırmak, katma değerini artırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ve Antalya Ticaret Borsası organizasyonu ile 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX), bölgede faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları ile işbirliği içerisinde katılım sağlanmasına, Erzurum ilinin yüksek irtifa avantajından faydalanarak sporcu kampları ile turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılması amacıyla Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre vb. ülkelerden yüzme, atletizm, bisiklet vb. spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, antrenör, organizatör vb. profesyonellere yönelik tanıtım organizasyonu düzenlenmesine, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek programlarına ilişkin Değerlendirme Komitesi raporlarının onaylanarak başarılı projelerin açıklanmasına,Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Güdümlü proje desteği kapsamında Ajansımıza sunulmuş olan ‘Süte Değer Projesi’nin onaylanmasına karar verildi.


Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından güdümlü proje desteği kapsamında sunulmuş olan ‘Yöresel Peynir İmalatı Projesi’nin onaylanmasına karar verildi.


Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:38
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