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KUDAKA 112. yönetim kurulu toplantısı baksı müzesi’nde gerçekleştirildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 112’inci Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:47
KUDAKA 112. yönetim kurulu toplantısı baksı müzesi’nde gerçekleştirildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 112’inci Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.


Bayburt Baksı Müzesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt İL Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.


Vali Pehlivan toplantı açılışında yönetim kurulu üyelerine katılımları dolayısıyla teşekkür ederek kendilerini Bayburt’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.


Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ajans çalışmaları hakkında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi. Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Toplantı katılımcıların dilek ve temennilerini ifade etmeleriyle sona erdi.


Vali Pehlivan ile Vali Arslantaş, toplantının ardından ajans yönetim kurulu üyeleri eşliğinde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Nuri Bilge Ceylan Baksı’da” isimli fotoğraf sergisini dolaştı. Baksı Müzesi’ndeki serginin 25 Ağustos’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:47
  1. sergi
  2. fotoğraf

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