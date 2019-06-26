0553 313 94 23

Küçülelmalı Tabiat Parkı’nda inceleme gezisi

Pazaryeri Kaymakam Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Şube Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan ile birlikte Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundular.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
Küçülelmalı Tabiat Parkı’nda inceleme gezisi

Pazaryeri Kaymakam Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Şube Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan ile birlikte Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundular.


Heyet üyeleri, çalışmaları devam eden yürüyüş yolu, kır lokantası, büfe, mescit, çocuk oyun alanları, spor faaliyetlerin gerçekleşeceği alanları gezdiler, ilgililerden bilgi aldılar. Başkan Tekin, yapımına geçen yıl başlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı’ndaki sosyal yaşam alanlarındaki inşaat çalışmalarının 2020 yılında biteceğini ve yaklaşık 9 milyon liraya mal olacağını belirtti. Başkan Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Güzel ilçemiz Pazaryeri’mizin her bir köşesi cennet gibi. Nereye baksak eşsiz doğal güzellikleri ile ünlü ilçemizin doğa turizminde adını duyuran yılda yaklaşık 50 bin misafir ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı’mızda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüz Nezir Ayhan’ın gayretleriyle ve Orman Bakanlığı Müsteşar yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Eldemir’in destekleri ile çalışma başlatıldı. İçinde kır lokantası, kır evleri, yürüme, bisiklet yolları, yabani hayvan gözetleme kulübeleri, su spor alanları, karavan kamp alanı, spor kamp alanı ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacak birçok projenin olduğu çalışmayı Kaymakamımız Oray Güven ile birlikte inceledik. Çalışmalar hızla devam ediyor ve inşallah 2020 yılında yatırım tamamlanmış olacak. Bu yatırım ilçemize gelmesinde emeği geçenlere Mustafa Eldemir’e ve ilçemize değer veren turizm projelerimizde ve her alanda destek veren valimiz Bilal Şentürk’e ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.


Başkan Tekin ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Şube Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan Küçükelmalı, tabiat parkı mesire alanında piknik yapan bir ailenin sofrasına misafir oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları
    1. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    2. Avrupa borsaları
    3. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    4. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    5. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    6. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    7. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    8. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    9. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    10. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    11. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    12. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    13. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    14. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    15. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    16. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    17. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    18. Başkan Köse temizlik işleri..
    19. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    20. Türkiye, potada yükselişini..
    21. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    22. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    23. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    24. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    25. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    26. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    27. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    28. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    29. Büyükşehir’den kan bağışı
    30. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi