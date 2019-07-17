0553 313 94 23

Küçükosmanoğlu: "Kanunsuz bir şekilde işinden olan işçilerin hak mücadelelerini başlatıyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Sendika değişimi ile işlerinden atıldıkları ileri sürülen Petlas A.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:17
Küçükosmanoğlu: "Kanunsuz bir şekilde işinden olan işçilerin hak mücadelelerini başlatıyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Sendika değişimi ile işlerinden atıldıkları ileri sürülen Petlas A.Ş., AKO işçilerinin haklarını alması için Disk Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, fabrika önünde yaptığı açıklamada, “Ekmeği için sendikamıza anayasal haklarını kullanarak üye olan ve bu hakkı kullandığı için işinden ekmeğinden kanunsuz bir şekilde işinden olan işçilerin hak mücadelelerini başlatıyoruz” dedi.


Sendikasız, toplu sözleşmesiz depo ve nakliyat işinde çalışan işçilerin yanında olduklarını ifade eden Disk Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, açıklamasında, “Sendikasız, Toplu Sözleşmesiz depo ve nakliyat işinde çalışan işçiler, çocuklarının geleceği için daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve daha insani çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işinden edilen işçilerin hak mücadelesi için ve ekmek kavgası için buradayız" dedi.


Fabrikada sendikasız ve güvencesiz çalıştırılmanın kural haline getirildiğini ileri süren Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Fabrikada yıllardan beri Petrol-İş Sendikası yetkilidir. Sözleşmesi vardır. Daha önce işletme bünyesinde yapılan birtakım işler, taşerona devredilmiştir. Sendikasız, güvencesiz, taşeronda çalıştırmak bir kural haline getirilmek istenmiştir” ifadelerini kullandı.


Öte yandan fabrikada çalışan işçilerden Davut Sevim, “7 yıldır çalışmaktayım. Anayasal hakkımı kullandım. Bu hakkımı kullandım diye işten çıkarıldım" derken, Mevlüt Temel de, “Yetkililerle görüştük çok fazlabilgimiz yoktu. Sendika anayasal hakkımızmış, suç işlemiyoruz" diye konuştu. Ahmet Gül ise, “Yaz-kış demedik, insan olarak yaşamayı istedik. Ama bize bunuçok görüyorlar. Sendikaya üye olduk diye hepimizi işimizden ettiler” ifadelerini kullandı.



Petlas’tan açıklama


Fabrika önünde yaşanan eylem sonrası Petlas A.Ş. tarafından yapılan açıklamada ise, "Türkiye’nin lastik alanında önde gelen kuruluşlarından olan Petlas Lastik San. ve Tic. AŞ, kurulduğu günden bu yana yüzde 100 yerli sermaye ile ülkemizin üretimine katkı sunan ve Kırşehir ekonomisine doğrudan kaynak sağlayan bir kuruluştur.


2005 yılında Abdulkadir Özcan A.Ş tarafından satın alınmasından bugüne gerçekleştirilen yatırımlar sonucu 4 bine yakın çalışan sayısına ulaşılmıştır. Kuruluşundan bu yana Petlas Lastik AŞ çatısı altında çalışan tüm işçiler sendikal faaliyetlerini özgürce yürütmekte ve yetkili sendika olan Petrol-İş altında örgütlü faaliyetlerini sürdürmektedirler. 2005 yılında AKO, Petlas A.Ş devralmasından sonra toptan ticaret ve depolama merkezini Ankara’dan Kırşehir’e taşımıştır. Bahsi geçen süreç Petlas Lastik San. ve Tic. AŞ altında değil, aynı çatı altında faaliyetlerini yürüten AKO Lojistik operasyonları ile ilgilidir.


AKO Grup, yıllar itibarı ile değişen ekonomik şartlardan dolayı bazı faaliyet alanlarını da devretme kararı almıştır. Bunlardan birisi de AKO Lojistik biriminin başka bir yükleniciye devredilmesi kararı olmuştur.


Haziran ayı itibariyle tamamlanan devir işlemleri sonrası, yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen işçi çıkarılması kararı devir alan firmanın inisiyatifindedir. Bu olaylar üzerine kamuoyuna yansıdığı gibi ’Petlas’ta sendikal faaliyetlerin engellendiği’ haberleri gerçeği yansıtmamakta ve Petlas Lastik San. ve Tic. AŞ’de yetkili sendika olarak Petrol-İş Sendikası örgütlü faaliyetlerini sürdürmektedirler” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlı torunu İngiliz Johnson İslam düşmanı çıktı
    1. Osmanlı torunu İngiliz Johnson İslam..
    2. İstanbul Teknik Üniversitesi..
    3. Polis, pazar tezgahlarında uyuşturucu..
    4. Yaban hayatı fotokapanda
    5. Ahlat’ta Malazgirt Zaferi hazırlıkları
    6. Elma iç kurdunda ikinci döle karşı..
    7. Tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı
    8. Van Gölü kıyısında lavanta ve ekinezya..
    9. (Özel) Kepçe operatörü de "Bottle Cap..
    10. Diyarbakır'da 723 bin 860 kök Hint..
    11. Hindistan'da ölü sayısı 14'e çıktı!
    12. Kars’ta 2019 yılının ilk 6 ayında 98..
    13. Ankesörlü telefonla irtibat halinde..
    14. Gram altın 257,8 lira seviyelerinde
    15. Uyuşturucudan kurtuldu şimdi dükkan..
    16. Diyarbakır’da 723 bin 860 kök kenevir..
    17. ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ı..
    18. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    19. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    20. Bayraktutar: Aile düşmanı dizilerden..
    21. Kitre bebeklerle 15 Temmuz Destanını..
    22. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan ABD..
    23. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    24. Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın..
    25. İkinci buluşma Önder’de
    26. Başkent polisi korsan otoparkçılara..
    27. Musiki ve doğaya adanmış 50 yıl
    28. Başarının sırrı birlikte yönetim
    29. Ortaya çıktı! "Cesetleri domuzlara..
    30. Döviz kurları
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?