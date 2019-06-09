Küçükelmalı köyünde yol çilesi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde üç yıl önce kazılan yol hala yapılmadı.

Küçükelmalı köyünde üç yıl önce su giderleri arızası için kazılan ve kazıldıktan sonra hiç çalışma yapılmayan köy yolu vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Küçükelmalı köyü sakinlerinden Ramazan Meşe hafta sonları ve yaz tatilini geçirmek için geldiği köyünde üç yıl önce su arızası için kazılmaya başlayan ve parke taşları sökülüp sonra hiçbir çalışmaya yapılmadan bırakılan köy yolundan dertli. Ramazan Meşe yaptığı açıklamada, “Ben yazın ve hafta sonları köyüme tatil için geliyorum evim köyün tam meydanında cami yanında. Üç yıl önce su arızası nedeniyle evimin yolu kazıldı ve kazılarak hiçbir çalışma yapılmadı üç yıldan beri konuyu eski muhtarımıza ve yeni muhtarımıza defalarca dile getirdik fakat evimin yolunda şimdiye kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Küçükelmalı köyü gerek tabiat parkı ve gerek doğasıyla Pazaryeri ilçemizin önemli turizm merkezlerinden ve köyümüzün içindeki bu bozuk yol Küçükelmalı köyüne yakışmıyor ilgili kişilerden yardım bekliyorum” ifadesini kullandı.