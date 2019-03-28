Küçükçekmece’nin dahileri ödüllendirildi

Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği ‘Küçükçekmece Dahilerini Arıyor’ proje yarışmasının kazananları belli oldu.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklara sahip çıkmak, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocukları erken yaşlarda fark edip var olan yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen projenin ödül töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene yüzlerce öğrencinin yanı sıra Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt da katıldı. İlçe genelinde, ortaokul ve lise düzeyinde 79 başvurunun değerlendirildiği elemelerde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Projeler, uzman bir jüri ekibi tarafından değerlendirildi.

Ortaokul Sosyal Konular ve Teknoloji Kategorisi’nde dereceye girenler

1.Ceren Özyakar-Behiye Selim Pars Ortaokulu

2.Ceren Tanrıverdi-Behiye Selim Pars Ortaokulu

3.Aslınur Hürrem Bayramoğlu-Behiye Selim Pars Ortaokulu

Ortaokul Fen ve Teknoloji Kategorisi’nde dereceye girenler

1.Ahmet Emin Tollu-Behiye Selim Pars Ortaokulu

2.Yusuf Ahmet Hançer-Özel Halkalı Okyanus Ortaokulu

3.Efe Matosoğlu-Behiye Selim Pars Ortaokulu

Lise Sosyal Konular ve Teknoloji Kategorisi’nde dereceye girenler

1.Burak İlhan-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi

2.Berke Aydın-Atakent İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3.Beyza Bayramçavuş-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi

Lise Fen ve Teknoloji Kategorisi’nde dereceye girenler

1.Salih Hamza Suyun-Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Yakup Cantürk-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi

3.Sude Naz Urfalı-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi