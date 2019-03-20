0553 313 94 23

Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne destek

Küçükçekmece Belediyesi Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlamak amacıyla “5 Poşet Getir, 1 File Götür, Geri Dönüşüm Başlasın” isimli kampanyayı başlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:57
Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne destek

Küçükçekmece Belediyesi Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlamak amacıyla “5 Poşet Getir, 1 File Götür, Geri Dönüşüm Başlasın” isimli kampanyayı başlattı.



Küçükçekmece Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda başlatılan kampanyaya Küçükçekmeceli kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Çarşıya 5 adet poşet getiren vatandaşlara, farklı renklerde pazar filesi veya ücretsiz bez çanta hediye ediliyor.



“Güzel bir yaklaşım”


Hünerli Eller Çarşısı’na evdeki naylon poşetlerini getiren Meziyet Ünaler isimli vatandaş, kampanyayı çok beğendiğini ifade ederek, “Özellikle çevrenin korunması, atıkların değerlendirilmesi konusunda duyarlı bir kişiyim. Bunu duyduğumda hemen geldim. Cam şişeleri, karton kutuları, plastikleri zaten ayrı toplarım. Benim ayrı koymam belki çok bir şey ifade etmez ama bir yerlerde ayrışacağını düşünüyorum. Aslında her yere atık kağıt, cam, plastik olarak ayrılmalı. Çok güzel bir yaklaşım. Teşekkür ederim. Belediyemizi tebrik ederim” diye konuştu.



“Başkan Karadeniz’e teşekkürler”


Hatice Çil ise Küçükçekmece Belediyesi’nin başlatmış olduğu kampanyayı desteklediğini ifade ederek, “Bir yerel yönetimin doğayı ve kadınlarımızı desteklemesi çok güzel. Sonsuz müteşekkiriz. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e çok teşekkür ederiz” dedi.



“5 poşete 1 file ya da bez çanta”


Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı Koordinatörü Gülsüm Özalp; “Küçükçekmece Belediyesi olarak, çevreye duyarlı projelerimize kayıtsız kalamıyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında bir kampanyaya daha imza attık. Şimdiye dek, kadınlarımız bu projeye destek olmak için önemli çalışmalar yaptı. 5 poşet getirene bir bez çanta ya da file hediye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyadan faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:57
  1. doğa

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman1 sa önce
    Yüzbintane oyum olsa o şahısa zırnık oy vermem.hdp ile kolkola gezen şahibeli bir insana hiçbirzaman güvenmem oyda vermem

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı a
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet bu..
  2. "Fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
  5. "Gençlerin donanımlı olması..
  6. Yürümeye üşenince yere çakıldı!
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve..
  8. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
  9. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın içine..
  11. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
  12. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
  13. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
  14. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
  15. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
  16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  17. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
  18. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
  19. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
  20. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
  21. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
  22. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
  23. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
  24. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
  25. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
  26. Danimarka parlamentosunda bebek..
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil..
  28. AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı
  29. Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
  30. Varis tedavisi kişiye özel olmalı
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

Günün Karikatürü

20 Mart 2019
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin