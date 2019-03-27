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Küçükçekmece’den Anadolu’ya 25 Bin 555 Kitap

Okuyan Toplum yürüyüşü yapan Küçükçekmeceli öğrenciler, topladıkları 25 bin 555 kitabı Anadolu’da kütüphanesi olmayan 30 okula bağışladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Küçükçekmece’den Anadolu’ya 25 Bin 555 Kitap

Okuyan Toplum yürüyüşü yapan Küçükçekmeceli öğrenciler, topladıkları 25 bin 555 kitabı Anadolu’da kütüphanesi olmayan 30 okula bağışladı.


Küçükçekmece Belediyesi tarafından kütüphane haftası dolayısıyla Okuyan Toplum Yürüyüşü ve Kitap Kardeşliği Kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri kitaplarını Anadolu’da kütüphanesi, kitabı olmayan akranlarına gönderdi. 25 bin 555 kitap Anadolu’ da kütüphanesi olmayan 30 okula bağışlandı. Hürriyet Caddesi’nde düzenlenen Okuyan Toplum Yürüyüşü sonrasında ise kitap teslim töreni yapıldı.


“Kitap medeniyettir, kitap her şeydir”


Törende söz alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, “Biz kitaba çok önem veren bir medeniyetin insanlarıyız. Bildiğiniz gibi kutsal kitabımız oku ile başlıyor. Bedir Savaşı’ndan sonra esirleri 10 kişiye okuma, yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıyoruz. Yani biz okuma ve yazmayı özgürlükle eşit tutan bir milletiz. Bilim tarihinde Rönesans’ın kitap tercümeleriyle başladığını görüyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal’in savaşta bile kitap okuduğunu biliyoruz. Biz bir kitap medeniyetiyiz. Çünkü kitap hayattır, kitap her şeydir” diye konuştu.


Kütüphane haftası dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evlerinde bir hafta boyunca düzenlenecek şenliklerde kitap okuma, drama ve şiir yarışmaları yapılacak. Kitap toplama kampanyası kapsamındaise bugüne kadar 86 bin 773 adet kitap Anadolu’daki118 farklı okula gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
  1. kitap
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