0553 313 94 23

Küçükçekmece'deki "Nevruz Kutlama Töreni"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Destanlarla dolu bir milletiz. Eğer, o destanları yazmasaydık, bugün, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. Farklılıklarımız olabilir. Olmalıdır da. Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bu ülkeye hizmet etmiş olmayız"- Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz:- "Kimse, Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatamaz. O, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır"

21 Mart 2019 Perşembe 18:45
Küçükçekmece'deki "Nevruz Kutlama Töreni"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Destanlarla dolu bir milletiz. Eğer, o destanları yazmasaydık, bugün, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. Farklılıklarımız olabilir. Olmalıdır da. Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bu ülkeye hizmet etmiş olmayız." dedi.

Yıldırım, Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformunun ev sahipliğinde Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen "Nevruz Kutlama Törenine" katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, nevruzun, birlik, bereket ve mutluluk demek olduğunu, bunun yarınlara da aktarılması gerektiğini söyleyerek, katılımcıların bayramını kutladı.

Türkiye'de insanları birbirine düşürmek isteyen ve vatandaşların arasına fitne fesat sokmak isteyenlere hiçbir zaman prim verilmediğini aktaran Yıldırım, "Biz bunu Çanakkale'de yaptık. İstiklal Harbi'nde yaptık. Biz bunu en son olarak 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz'da FETÖ alçak örgütü, asker kılığına girerek milletin, tankını, topunu, tüfeğini gasp ederek millete saldırdı. Ama milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümette şahsım, o gece, milletimizle birleştik. Bütünleştik. Meydanları doldurduk. Alçaklara hak ettikleri dersi verdik." diye konuştu.

Nevruzun, birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendireceğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Destanlarla dolu bir milletiz. Eğer, o destanları yazmasaydık, bugün, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. Farklılıklarımız olabilir. Olmalıdır da. Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bu ülkeye hizmet etmiş olmayız. Gözlerimizden düşen yaşlarımızın renginin aynı olduğunu unutmayalım. Acılar ve sevinçler hepimizdir. O halde, bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız."

- "Zeynebiye Külliyesini bitmiş bilin"

Yıldırım, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün yaptığı konuşmada önemli konulara temas ettiğini ifade ederek, "Kendisine çok teşekkür ederim. Şamil Bey, 40 yıllık arkadaşımdır. Dolayısıyla ben bu topluluğu iyi bilirim. Hocam, hiç endişeniz olmasın. Zeynebiye Külliyesini bitmiş, yapılmış bilin. Hayırlı uğurlu olsun. Bu toplumun, derdi benim derdimdir. Temel Karadeniz'in, Şamil Ayrım'ın ve Ali Özgündüz'ün derdidir. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize halel gelmesin. Yeter ki, ülkemize zarar vermeye çalışan bölücülere Allah fırsat vermesin."

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü çok önemsediklerini söyledi.

Caferilere yönelik eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Özgündüz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile CHP'de siyaset yapan eski vekil Ali Özgündüz'ü sahneye çıkartarak şunları kaydetti:

"İşte biz buyuz. Bir tarafımda AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, diğer tarafımda CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz. İkisi de camiamızın çok sevdiği siyasetçiler. Bizde parti yarımı yok. Kim, bize el uzatır, adam yerine koyar, partisinden camiamızın insanlarına yer açarsa, biz de tercihimizi ondan yana kullanırız. Daha önce CHP Ali Özgündüz'ü aday gösterip vekil seçtirdi. Şimdi de AK Parti Şamil Ayrım'ı üçüncü bölgede milletvekili adayı gösterdi. Şamil Ayrım, çok fazla bir oy alarak milletvekili seçildi. 'Bize dönek' diye suçlamalarda bulunuyorlar. Bir yere falan döndüğümüz yok. Bir uyarım da camiama olacak. Kimse, Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatamaz. O, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. 16 yıldır Türkiye'ye hizmet yapan birisidir."

AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, Ali Özgündüz ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de birer konuşma yaparak davetlilerin nevruz bayramını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve diğer yetkililer, sahneye çıkarak sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:45
  1. Ali özgündüz
  2. Binali Yıldırım
  3. Halkalı
  4. Nevruz kutlaması
  5. Selahittin Özgündüz
  6. Şamil Ayrım
  7. Zeynebiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Mart'tan itibaren yasak başlamıştı! Ekipler ele geçirdi...
    1. 15 Mart'tan itibaren yasak başlamıştı!..
    2. Nevruz ateşi Eskişehir’den yakıldı
    3. AK Parti'nin Kütahya mitingi
    4. Rus uzmandan S-400 açıklaması: Türkiye..
    5. Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri,..
    6. Erzurumspor'dan yabancı kontenjanı..
    7. ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın..
    8. "Terör örgütlerinin gençlerin..
    9. SPK haftalık bülteni
    10. Bakan Akar: Ne gerekiyorsa yaparız
    11. Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana..
    12. Facebook'tan büyük skandal! Yeni..
    13. 20 bin öğretmen atamasının branş..
    14. Londra polisi cuma namazında camileri..
    15. Manisa Büyükşehir’den amatör spor..
    16. Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
    17. Ormanlı’da millet bahçesi ve dere..
    18. Hakan Keleş: "Yabancı sınırından çok..
    19. Karabük’te trafik kazası: 1 ağır yaralı
    20. Bartın’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    21. Bitlis’te jandarmadan uyuşturucu..
    22. Alaşehir’de Nevruz Bayramı kutlaması
    23. Bakan Çavuşoğlu: “Maduro ’dizi..
    24. Tekirdağ Dostspor, 59 ve 53 numaralı..
    25. Irak’ta ölü sayısı 71’e yükseldi, 55..
    26. Alaşehir’de ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    27. Özhaseki: “Hangi hünerin karşılığında..
    28. Preslenmiş varil içerisinden ceset..
    29. Almanya'daki IGMG davası
    30. "Hizbullah'a yönelik yaptırımlar..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!