Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismara ilişkin, "Bu konuda gereken incelemeyi başlattık. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır. Tüyler ürpertici olayın görüntülerini kullanarak, vatandaşlarımız arasında kargaşa ve karmaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler olabileceğini unutmamalıyız." açıklaması yapıldı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bu olayın medyada yansıtılış şekline ilişkin açıklama yapılmasının zaruri bulunduğu belirtilerek, "İnsanlık dışı hadiseyi nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bazı medya kuruluşlarında bilinçli ya da bilinçsizce, bu acı olayın uygunsuz görüntülerle ve en ince ayrıntısına varana dek yayınlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekranlarda ve sosyal medyada mağdur yavrumuzun görüntüleri fütursuzca paylaşılıyor. Medya organlarımız şunu asla unutmamalıdır. Çocuğumuzun ve üzüntülü ailesinin insani ve yasal hakları var. Buzlanarak dahi olsa istismara uğrayan küçük bir çocuğun ya da ailesinin görüntüleri kamuoyuna servis edilemez. Haberlerde kullanılan dille alakalı olarak, yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklemekteyiz. Medyamız bu olağanüstü olayı, doğal bir şeymiş gibi, kanıksatıcı bir üslupla ele almamalıdır."

Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla sunarlar.", "Yayın hizmetleri suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici olamaz.", "Yayınlar çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez, şiddeti teşvik edemez." ve "Yayın hizmetleri şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz." hükümleri hatırlatıldı.

Yayıncıların bu yasal çerçeveye göre hareket etmelerinin beklendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RTÜK olarak bu konuda gereken incelemeyi başlattık. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır. Tüyler ürpertici olayın görüntülerini kullanarak, vatandaşlarımız arasında kargaşa ve karmaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler olabileceğini unutmamalıyız. Medyamız, bu tarz infiale yol açabilecek olayları fırsat bilen art niyetli çevrelere fırsat vermemeli, görüntülerin ve haberlerdeki üslubun provokasyon amaçlı kullanılabileceğini göz önünde bulundurmalıdır."





