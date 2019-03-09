0553 313 94 23

Küçükçekmece’de yoğun ilgiden yürüyemeyen İmamoğlu, halka otobüsten seslendi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Küçükçekmece’de yoğun ilgi nedeniyle yürüyemeyince, izdiham oluşmaması için seçim otobüsüne binerek vatandaşları halka seslendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Küçükçekmece’de yoğun ilgiden yürüyemeyen İmamoğlu, halka otobüsten seslendi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Küçükçekmece’de yoğun ilgi nedeniyle yürüyemeyince, izdiham oluşmaması için seçim otobüsüne binerek vatandaşları halka seslendi.


31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını Küçükçekmece’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlemek ve sohbet etmek için ilçeye geldi. Seçim otobüsünden inerek halkın arasına karışan İmamoğlu’na vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.



İmamoğlu sevgisi adeta izdihama neden oldu


Küçükçekmece’de seçim çalışmaları için sokağa çıkan İmamoğlu, bir anda toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle yürümekte güçlük çekti. Başkan adayını karşılarında gören vatandaşların yoğun sevgi seli neredeyse izdihama neden olurken İmamoğlu, kısa bir mesafe ilerledikten sonra seçim otobüsüne tekrar binerek buradan vatandaşları selamlayarak teşekkür etti. Otobüsten halka hitap eden İmamoğlu, herkesin kucakladığı bir belediye başkanı olacağını söyleyerek, "31 Mart’ta çok çalışın, sandıklarda görev alın. Size söz veriyorum siz bir gün çalışın, ben size 5 yıl çalışacağım” dedi.


Otobüsün hareket etmesinin ardından engelli genci gören İmamoğlu, tekrar araçtan inerek, engelli vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



“Demokrasi masası kuracağız”


Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Zeynebiye Mahallesi’ne geçen İmamoğlu, burada Caferi vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu,seçime yönelik destek istedi.


Vatandaşlarla kısa bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu, “Hep beraber işbirliği yapmaya, sohbet etmeye işbirliği yapmaya açık olacağım ve o inanç dünyasının daimi bir sandalyesinde sizlerin arasından birisinin olmasını istiyorum. Çünkü bu kenti yönetirken böyle bir masamız olacak. İnançların temsilcilerinin bakış açılarını hissettirdikleri anlattıkları, bazen de biz yöneticilere haddini bildirdikleri bir masamız olacak. Orada siz kıymetli hemşehrilerimiz gibi farklı duygulara, inançlara sahip hemşehrilerimizin de temsilcileri var olacaktır. Böyle bir demokrasi masası kuracağız. Bu masayla beraber hatamızı en aza indireceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz."
    1. Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. "PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar"
    4. Sığırcık kuşlarından gün batımında..
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut’ta
    7. Sivil toplumda kadının yeri anlatıldı
    8. Yolları açmak için 5 metrelik karla..
    9. Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı,..
    10. Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır..
    12. Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    13. "CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok'..
    14. TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
    15. HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri
    16. "Belediye başkanlıklarına gelecek..
    17. Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini..
    18. Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç..
    19. Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin..
    20. Bilecikspor kendi evinde..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı