Küçükçekmece’de yangın paniği, mahalleli sokağa döküldü Küçükçekmece’de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Küçükçekmece’de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Küçükçekmece Azar Sokak’ta bulunan 4 katlı bir bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen vatandaşları dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, yangını gören mahalle sakinleri paniğe kapılarak sokağa döküldü.

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