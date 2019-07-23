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Küçükçekmece’de vatandaşlar için anket başlatıldı

Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların beklentilerini tespit etmek, iyileştirilmesi gereken noktaları belirlemek amacıyla Küçükçekmecelilerin görüşlerine başvuran bir anket başlattı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:41
Küçükçekmece’de vatandaşlar için anket başlatıldı

Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların beklentilerini tespit etmek, iyileştirilmesi gereken noktaları belirlemek amacıyla Küçükçekmecelilerin görüşlerine başvuran bir anket başlattı.



2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan ankette 15 soruya yer verilirken vatandaşların hizmetlerle ilgili önerilerinin ve beklentilerinin yazılması talep edildi.



“Küçükçekmece’yi hep birlikte yöneteceğiz”


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Denetim mekanizmaları resmi denetçimiz olmasına rağmen Küçükçekmece’de yaşayan Küçükçekmeceliler de belediyemizin denetçileridirler. Bu anketle ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın düşüncesi ve fikrine başvuruyoruz. Ne kadar çok Küçükçekmecelinin görüşüne ulaşırsak, o kadar katılımcı belediye hedefimizi gerçekleştirmiş oluruz. Anket sonuçları da stratejik planlama çalışmamızın daha etkin ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında önemli katkılar sağlayacak. Hep söylediğimiz gibi Küçükçekmece’yi hep birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Küçükçekmece’de şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir, denetimi talep eden bir belediye anlayışı ile Küçükçekmece’yi yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



“Düşüncelerimi Belediye İle Paylaşmak Çok Güzel”


Anketi dolduran ilçe sakini Hamdiye Güner (50) “ Sosyal medya hesaplarını takip ediyorum. Böyle bir anket hazırlanması Küçükçekmeceli olarak beni çok mutlu etti. Bu ilçede ikamet eden bir vatandaş olarak, kendi düşüncelerimi belediye başkanımla paylaşmak istiyordum. Böyle bir imkan verdikleri için Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Başkan Çebi’ye Teşekkür Ederim”


Ömer Koç (39) ise, “20 yıldır Küçükçekmece’de ikamet ediyorum. Belediyemizin internet sitesi üzerinde gördüm bu anketi. Bir ilçe sakini olarak, belediyemizin bizlerin görüşlerine başvurması çok hoşuma gitti. Elbette ki yaşadığım yer ile ilgili benim de bazı fikirlerim var. Vatandaşlarının görüşlerine değer veren bir yönetim oluşturduğu için Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.



Vatandaşların beklentilerini belirlemek amacıyla oluşturulan anket Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:41
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