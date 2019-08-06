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Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece Belediyesi ilçede sporu tabana yaymak, çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı ücretsiz yaz, kış spor okullarında 5 yılda 50 bin çocuğu sporla tanıştırdı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:37
Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok

Küçükçekmece Belediyesi ilçede sporu tabana yaymak, çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı ücretsiz yaz, kış spor okullarında 5 yılda 50 bin çocuğu sporla tanıştırdı.


6-14 yaş arası çocuklara 16 branşta eğitim veren spor okullarından faydalanan üye sayısı 2019 yılında toplam 8 bin 124’e ulaştı. Futboldan basketbola, tenisten jimnastiğe birçok dalda veren Yaz Spor Okulları’nın kayıtları ise devam ediyor.



“Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz”


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, spor okullarını çocukların geleceğine yatırım olarak gördüklerini ifade ederek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Biz ilçemizde spor yapmayan çocuk kalmasın istiyoruz. Çocuklarımızı dışarıdaki zararlı bağımlılıklardan, elektronik cihazlara olan ilgi ve teknolojik bağımlılıklardan uzak tutmanın daha fazla önem taşıdığı günümüzde, spor okulları çocukların zamanlarını doğru ve verimli şekilde değerlendirmelerine de olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.



Donanımlı tesisler, lisanslı eğitmenler eşliğinde spor imkanı


Küçükçekmece Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörü Cihan Yavuz, çocukların küçük yaştan spora yönlendirilebilmesi konusunda ailelere önemli görevler düştüğünü söyleyerek, “Spor, çocuklarımızın özgüven, iletişim, sosyalleşme, fiziki ve mental gelişim konularında gelişimini destekliyor. İnternet ve madde bağımlılığının yaygın olduğu günümüzde ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklar, 4 yaşından itibaren yüzme veya jimnastik branşlarıyla spora başlayabilir. Spor yapan çocuk, bu bağımlılıklardan uzak durur. Küçükçekmece Belediyesi’nin sağladığı donanımlı tesislerde çocuklar, lisanslı eğitmenler eşliğinde hem spor yapıyor hem sosyalleşiyor hem de gelişimlerine katkı sağlıyorlar” dedi.



Başvurular Küçükçekmece Belediyesi’nde gerçekleştiriliyor


Büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları’nda eğitimler, ilçedeki 5 halı saha tesisinde futbol; 12 okul spor salonunda ise futsal, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, karate, tenis, bisiklet, yüzme, aikido, masa tenisi, güreş, badminton, atletizm, judo olmak üzere toplam 16 branşta 34 lisanslı uzman eşliğinde devam ediyor. Çocuklarını sportif faaliyetlere yönlendirmek isteyen ebeveynler, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na başvurularını gerçekleştirebilirler.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:37
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