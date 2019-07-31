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Küçükçekmece’de sokak hayvanları unutulmuyor

Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmuyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
Küçükçekmece’de sokak hayvanları unutulmuyor

Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmuyor.



149 noktada düzenli mama ve su takviyesi yapılıyor


Küçükçekmece Belediyesi, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere kurduğu 50 adet kedi-köpek ve kanatlı beslenme odak noktası, 8 adet köpek beslenme odağı, 21 adet kedi evi ve 70 adet kedi kulübesi ile sokak hayvanlarına barınma ve beslenme desteği veriyor. Yem ve su istasyonlarına ise düzenli periyotlarla mama ve su takviyesi yapıyor. Küçükçekmeceli hayvanseverlere teslim edilen kedi ve köpek evlerinin ihtiyaçları da Küçükçekmece Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kuş yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere monte edilen kuş evlerinin de temizliği düzenli olarak gerçekleştirilerek, mama ve su takviyesi yapılıyor.



Başkan Çebi’den Küçükçekmecelilere teşekkür


Sokak canlılarını korumak için çok sayıda hayvansever ile işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti. Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterineri Çiğdem Eral ise hayvanseverlere sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostların yaşamını kolaylaştıracak önemli tavsiyelerde bulundu.



“Yemek artıklarını kapıya bırakmayalım”


Sıcak havalarda hayvanlar için olmazsa olmaz ihtiyacın su olduğunu ifade eden Çiğdem Eral, “Kediler ve köpekler aşırı sıcaklarda fazlaca terler. Gölge alanlara, soğuk taşlara yatmaya çalışır, karınlarını soğuk alanlara yaslarlar. Bu yüzden beslenmelerinde yemekten çok su ihtiyaçlarının karşılanması çok daha önemlidir. Hayvanseverlerimiz ‘bir kap su bir kap mama’ çağrımıza kayıtsız kalmıyor ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle vatandaşlarımızdan yemek artıklarını kapıya bırakmamalarını rica ediyoruz. Onlara iyilik yapalım derken farkında olmadan büyük zararlar verebiliriz. Birkaç saat güneş ışığına maruz kalan besinler bozulmaya başlar ve bunu yiyen hayvan gıda zehirlenmesi yaşar. Kuru mama bizim en çok tercih ettiğimiz beslenme şekli. Çünkü protein, yağ oranı bellidir. Her şeyi hayvanın ihtiyacına göre hazırlanmıştır” dedi.



"Kedilere süt verirken bir kez daha düşünün"


Bilinenin aksine kedilere süt verilmesinin yararlı değil hatta zararlı olabileceğine dikkat çeken Eral, “Kedilerin sindirim sisteminde sütte bulunan laktozu parçalayacak seviyede enzim yoktur. Hayvanların laktoza karşı hassasiyetleri vardır. O nedenle alınan sütün yararlı bir hale getirilip vücut tarafından kullanılması pek mümkün olmamaktadır. Dahası sütle alınan bu laktozla beslenen diğer mikroorganizmalar aşırı üreyip kedilerin ishal olmasına neden olmaktadır. Bu durumda tercihimiz laktozsuz süt veya sütü biraz sulandırmak olmalıdır” diye konuştu.



“Su kaplarını yıkayalım, gölgeliklere koyalım”


Su kaplarının temiz olması ve gölgelik yerlere bırakılmasını söyleyen Eral, “Hayvanseverlerimiz, su kabını suyu tekrar tazeleyecekleri zaman yıkamalı ve taze su doldurmalı. Su kaplarını güneş alan yerlere koyarlarsa ve su orada uzun süre kalırsa sokak hayvanları için sağlıksız olmasının yanı sıra sivrisinekler için üreme alanı oluşturur. Sinekler yumurtalarını suya bırakır ve larva oluşturur. Duyarlılıklarından dolayı hayvanseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
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