Küçükçekmece’de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi.
IHAAW102527-ASA/14-02-2019- Küçükçekmece’de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi.14 Şubat 2019 Perşembe 10:30
IHAAW102527-ASA/14-02-2019- Küçükçekmece’de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi.14.02.2019 10:25:27TSINNNN
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