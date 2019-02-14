Küçükçekmece’de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi. IHAAW102527-ASA/14-02-2019- Küçükçekmece’de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

IHAAW102527-ASA/14-02-2019- Küçükçekmece’de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi.14.02.2019 10:25:27TSINNNN

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