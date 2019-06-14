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Küçükçekmece'de otobüs yangını

Seyir halindeki otobüsün motor kısmında yangın çıktı- Yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

14 Haziran 2019 Cuma 13:16
Küçükçekmece'de otobüs yangını

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de seyir halindeki İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Söğütlüçeşme-Zeytinburnu seferini yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı "89-S" hat numaralı otobüsün motor bölümünde, Küçükçekmece mevkisi D-100 kara yolu yan yolda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, otobüsü durdururken yolcular tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bu sırada yan yol, Avcılar yönüne trafik akışına kapatıldı. Yangın nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının söndürülmesiyle yoldaki trafik akışı kısmen açıldı.

Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:16
  1. Küçükçekmece
  2. otobüs
  3. Yangın

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