0553 313 94 23

Küçükçekmece'de otobüs yangını

Park halindeyken yangın çıkan otobüste hasar oluştu

13 Ocak 2019 Pazar 00:04
Küçükçekmece'de otobüs yangını

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de park halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde park halindeki 34 EU 1426 plakalı özel halk otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Otobüste büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 00:04
  1. İtfaiye
  2. Küçükçekmece
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi
    1. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın..
    2. MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkaracak
    3. Küçükçekmece'de otobüs yangını
    4. Erdoğan'dan Müge Anlı'ya 'Palu Ailesi'..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2019
    6. Sudan'daki gösterilerin bilançosu: 24..
    7. İki demokrat daha 2020 seçimlerinde..
    8. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    9. Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili..
    10. Baraj kapakları açıldı, Amik..
    11. Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı!..
    12. MHP Samsun İl Başkanlığına atama
    13. Özhaseki 'Sizin huzurunuzda itiraf..
    14. Köyde rahatsızlanan kadın, 6 saatlik..
    15. 'Ukrayna' katiline MİT kıskacı
    16. Malatya Gazeteciler Cemiyeti 30. yıl..
    17. Manisa'da metrekareye 3 günde 203..
    18. Hamas'tan bomba açıklama! "İsrail'in..
    19. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    20. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi
    Türkiye sert gücünü kullanacak mı? Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak cevap!
    Türkiye sert gücünü kullanacak mı? Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak cevap!