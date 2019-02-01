Küçükçekmece'de hafriyat kamyonu tankerle çarpıştı Basın Ekspres yolunda akaryakıt tankerine arkadan çarpan bir hafriyat kamyonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de seyir halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu havalimanı istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, önünde seyreden akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bu bölgede ulaşım trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerini söndürme çalışmaları sürüyor.

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