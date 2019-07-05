0553 313 94 23

Küçükçekmece’de çatı yangını mahallede paniğe neden oldu

Küçükçekmece’deki 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:39
Küçükçekmece’de çatı yangını mahallede paniğe neden oldu

Küçükçekmece’deki 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangının yan binadaki çatı katına sıçramasıyla korkulu anlar yaşandı.


Yangın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını merdiven araçlarının da yardımıyla kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay sonrası iki binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.


Görgü tanıklarından Bayram Işık, "Sabah kahvaltı yapıyordum. Seslere çıktık. Yangın büyümüştü rüzgarın da etkisiyle. Yan tarafa da sıçradı. Zararımız büyük" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint keneviri ele geçirildi
    1. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    2. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    3. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    4. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    5. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    6. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    7. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    8. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    9. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    10. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    11. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    12. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    13. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    14. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    15. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    16. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    17. Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri..
    18. Seyitgazi Okuyor
    19. Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo..
    20. Avrupa ülkesi karıştı! Kışla..
    21. 74’lük yan kesici yakalandı
    22. Mardin’de vatandaşlara ücretsiz sağlık..
    23. Hindistan'da polis 63 kaplumbağa ele..
    24. "S-400 anlaşması planlandığı gibi..
    25. ATÜ’de mezuniyet coşkusu
    26. Ankara’da öğretmenlere özel davranış..
    27. Sabancı Üniversitesi 7 sözleşmeli..
    28. Silahlı uyuşturucu çetesi..
    29. PTT'nin Deniz Postası hizmeti..
    30. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"