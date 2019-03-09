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Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi" açılacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Temel Bey, '100 milyon lira maliyetle 2 bin gence hizmet edecek bir gençlik merkezi yapıyoruz.' dedi. Hayırlı uğurlu olsun Küçükçekmecemize. Benim de bir teklifim var. Temel Karadeniz, bu güzel gençlik merkezinin adını, Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi koyalım mı, yakışır mı? Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi hayırlı uğurlu olsun"

09 Mart 2019 Cumartesi 23:14
Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi" açılacak

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Temel Bey, '100 milyon lira maliyetle 2 bin gence hizmet edecek bir gençlik merkezi yapıyoruz.' dedi. Hayırlı uğurlu olsun Küçükçekmecemize. Benim de bir teklifim var. Temel Karadeniz, bu güzel gençlik merkezinin adını, Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi koyalım mı, yakışır mı? Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, Küçükçekmece'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" programına katıldı.

Programda konuşan Yıldırım, gençlere seslenerek, 31 Martta Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarına destek istedi.

İstanbul'un ehline emanet edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "31 Mart'ta İstanbul'da bir zafere imza atacak mıyız? Cumhur İttifakı olarak, büyükşehirde ve ilçelerde başkan adaylarımızı seçecek miyiz gençler? Cumhur İttifakı'nı İstanbul'da zafere ulaştıracak mıyız? Siz de bu kararlılık oldukça, biz de evelallah bu iman ve inanç oldukça, bize karada, denizde, havada ölüm yok." diye konuştu.

Yıldırım, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in kendisine bir not ilettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Temel Bey, '100 milyon lira maliyetle 2 bin gence hizmet edecek bir gençlik merkezi yapıyoruz.' dedi. Hayırlı uğurlu olsun Küçükçekmecemize. Benim de bir teklifim var. Temel Karadeniz, bu güzel gençlik merkezinin adını, Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi koyalım mı, yakışır mı? Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi hayırlı uğurlu olsun."

Yıldırım, daha sonra, gecede sahne alan Mustafa Yıldızdoğan'a çiçek takdim etti, "Türkiyem" adlı parçayı sanatçıyla birlikte söyledi.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:14
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Başbuğ Alparslan Türkeş Gençlik Merkezi
  3. Küçükçekmece

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