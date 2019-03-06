0553 313 94 23

Küçükçekmece’de 15 yaşında çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Küçükçekmece’de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:54
Küçükçekmece’de 15 yaşında çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Küçükçekmece’de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasında sıkışan minik çocuğun ölümden döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde Pazar günü yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, virajı alamayarak kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Mehmet Çoban’a çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasına sıkışan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan minik çocuk, tedavi altına alındı. Olaydan sonra Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürülen 15 yaşındaki sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Minik çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada


5 yaşındaki Mehmet Çoban’ın ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen sürücü, virajı alamayarak karşıdaki kaldırıma çıkıyor ve Mehmet Çoban’a çarpıyor. Demir korkuluklarla duvar arasında sıkışan çocuğun yardımına ise çevredekiler koşuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır süren restorasyon çalışmaları kapsamında 4 bin ton kaya temizliği yapıldı
    1. Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır süren..
    2. Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam..
    3. Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    4. İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra..
    5. Teröristlerin yaktığı cami, Regaip..
    6. CHP'de toplu istifa depremi!
    7. İçişleri Bakanı Soylu: Halihazırda..
    8. Başak Koleji’nden mezun öğrenciler..
    9. Fatih Atay, çalışmalarını Işıklı’da..
    10. Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya..
    11. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    12. Yatırım fonu istatistikleri
    13. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı..
    14. ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el..
    15. Gürkan’dan öğrencilere jest
    16. Çamlıca Camii ibadete açılıyor
    17. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    18. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    19. Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer..
    20. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'