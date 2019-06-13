0553 313 94 23

Küçükçekmece "Kardeşlik Festivali"nde renkli görüntüler

Küçükçekmece’de düzenlenen ’Kardeşlik Festivali’ renkli görüntülerle başlarken, vatandaşlar birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:33
Küçükçekmece "Kardeşlik Festivali"nde renkli görüntüler

Küçükçekmece’de düzenlenen ’Kardeşlik Festivali’ renkli görüntülerle başlarken, vatandaşlar birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.


Yaz aylarının gelmesi ile beraber Küçükçekmece Belediyesi tarafından vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla ’Kardeşlik Festivali’ düzenlendi. Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde İç Anadolu yöresinden Sami Çelik, Hasan Keşkek, Oktay Kahraman ve Grup Abdal sahne aldı. Ayrıca illerin tanıtımlarının da yapıldığı gecede Küçükçekmeceliler omuz omuza gönüllerince eğlendi. İç Anadolu, Trakya Rumeli ve Balkan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’nin yöresel ve folklorik değerlerinin tanıtılacağı festival 10 gün boyunca sürecek.



Küçükçekmece’den tüm Türkiye’ye dostluk mesajları verildi


Bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini dile getiren Ercan Taşkın, "Ailem ve arkadaşlarımla birlikte geldik. Ortam olarak hepimizin arzuladığı ve dayanışmanın, birlikteliğin, dostluğun bir arada olduğu güzel bir etkinlik. Küçükçekmece’de özlediğimiz arkadaşlığın olmasını gerektirdiği bir gün. Hep birlikte devamının olacağına inanıyoruz" dedi.


Etkinlikten dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür eden Muharrem Yılmaz, "Ailemle beraber geldim. Aslında bütün belediyelerin yapması gereken bir şey. Toplumun son dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu barışın ve kardeşliğin bütün topluma yayılması gerekiyor. Bunu tüm belediyeler organize etseler mükemmel bir iş yapmış olurlar. Kemal Çebi’yi buradan tebrik ediyorum" diye konuştu.


Festivalde kaynaşma, birlik ve beraberliğin olduğunu ifade eden Müjgan Topçu, "Ortam çok güzel. Memnunuz. Devamını dileriz. Mümkün olduğunca gelmeye çalışıyoruz. Burada eğleniyoruz. Kızım ve eşimle birlikte geldim. Çoğunlukla hep buradayız. Arkadaşlarla takılıyoruz. Burada kaynaşma, birlik ve beraberlik oluyor. Beğeniyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin’e abluka başlattı
    1. İsrail, Gazze Şeridi sularında..
    2. Başakşehir Müzik Akademisi..
    3. Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü,..
    4. Silifke’de festivale gelecek..
    5. Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz..
    6. Yüksekova’da yılsonu sergisi
    7. Tarihi Küçüksu Çayırı’nda eğlence dolu..
    8. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    9. Rize’de Denizde Güvenlik Eğitimi..
    10. İnönü Üniversitesinden 'karaciğer..
    11. CHP'den skandal teklif!'S-400'leri..
    12. ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran
    13. Derenin yatağı değiştirilince..
    14. Bu hafta 13 film vizyona girecek
    15. Ahlak polisinin ’sanal tombala’ avı
    16. Küçükçekmece "Kardeşlik Festivali"nde..
    17. Bursa’da üniversite adaylarına..
    18. Döviz kurları
    19. Van polisinden uygulama
    20. Büyükçekmece’de binlerce kişi aynı..
    21. Aynı anda 5 karaciğer nakli yapıldı:..
    22. Kardelen Anaokulunda kermes
    23. (Özel) Sürücü adayı vitesi..
    24. Kalaycı: "Böyle güzel bir..
    25. Prof. Dr. Akdeniz: "Resim beni hayata..
    26. Günde bir kilo toplanabiliyor,..
    27. 'Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    28. Küresel piyasalar negatif seyrediyor
    29. Jandarma kuruluş yıl dönümünü..
    30. Selendi’de ’Sıfır atık’ projesi
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!