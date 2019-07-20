0553 313 94 23

Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

İstanbul Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:14
Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

İstanbul Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis dalgıçları uzun süre gölde arama kurtarma çalışmaları yaptı. Bugün sona eren arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.



Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Küçükçekmece Gölü’ne bir kişinin girdiğini gördü. Göle giren şahsın bir daha çıkmadığını belirten vatandaşlar gölde ceset gördüklerini ileri sürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gölün çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri olay yerine dalgıçları çağırdı. Dalgıçlar, göle girerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun süren çalışmaların sonunda kaybolan şahsın bedenine ulaşılamadı. Bugün sona eren arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.


Öte yandan, gölün kenarında bir kişiye ait çanta bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un ekibinden bir kişiye soruşturma
    1. Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un..
    2. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    3. Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk..
    4. Karaman’da iki arkadaş arasında kavga:..
    5. Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin..
    6. KKTC’de Mehteran coşkusu
    7. Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan..
    8. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    9. Takla atan otomobil su kanalına düştü:..
    10. Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin..
    11. Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait..
    12. İran Cezayir'e ait petrol tankerini..
    13. Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik..
    14. Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek..
    15. Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan..
    16. Geleneksel Gölköy Şenlikleri
    17. Bahçeli'den bomba çıkış: AB ile yol..
    18. Kurbanın Sırrı
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet..
    21. Emniyet Genel Müdürlüğünde devir..
    22. Erdoğan'dan şehit çocukların babasına..
    23. Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi..
    24. Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası..
    25. ABD sıcaktan kavruluyor, New York’ta..
    26. Cezaevinden çıktı, yine hırsızlık yaptı
    27. Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2..
    28. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli gençlerle..
    29. Erzurum’da “ 2.Türk Oyunları..
    30. British Airways, Kahire'ye uçuşları..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti