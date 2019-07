Küçükçekmece Belediyesi’nden girişimcilere destek

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM), Türkiye’deki teknoloji girişimcilerine mekansal ve donanımsal çalışma imkanı sunuyor.

Türkiye’de girişimcilere destek veren kurumların başında KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, AB Ufuk 2020 Programı, Ekonomi Bakanlığı ve artık yerel yönetimler de yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi de açmış olduğu Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile girişimcilere destek oluyor. 2016 yılında KOSGEB’den AR-GE desteği almaya hak kazanan ilk oyun yazılım firması olan Gamelab İstanbul’un SİMOM (Simülasyon Motoru) Projesi, Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde geliştiriliyor.

Mühendislik öğrencilerine staj imkanı

Dünya simülasyon sektörünün yazılım geliştirme projesine ev sahipliği yapan KÜGİM, Türkiye’nin dört bir yanından mühendislik fakültesi öğrencilerine de staj imkanı sunuyor. Oyun motorları ve dijital oyunlar geliştirilmesine olanak sağlayan ve her yaş grubuna yönelik oyun programlama eğitimleri veren merkez, projenin yürütüldüğü ofisleri de tahsis ederek, ileri teknoloji firmalarına çeşitli destekler sağlıyor. Girişimcilere her türlü mekansal ve donanımsal imkan tanınarak, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yılları sağlıklı bir şekilde aşmalarının ve büyümelerinin sağlanması yönünde önemli bir hizmet veriliyor.

Gamelab İstanbul staj programı 1 hafta süren ön eğitim turu ile başlıyor. Ön eğitim aşamasında yazılımcı öğrencilerin örnek bir mobil oyun geliştirmesi sağlanıyor. Tasarımcı öğrencilere ise modelleme ve animasyon eğitimleri veriliyor. Staj süresince tamamlayıcı işbaşı eğitimler verilmeye devam ediliyor. Öğrenciler stajın sonunda birer staj sertifikası ile belgelendiriliyor. Çeşitli eğitimlerden geçen ve gerçek projelerde görev yapan stajyer öğrenciler, profesyonel meslek hayatına hazır hale getiriliyor.

“Her türlü imkan sağlanıyor”

SİMOM Proje Yöneticisi ve Öğretim Üyesi Ramazan Noyan Culum, gelişen teknoloji karşısında simülasyonun her geçen gün önem kazandığını ifade ederek, “Eğlence amacı olmayan tamamen eğitsel amaçlı oyunların en önemli kısmı simülasyonlardır. Simülasyon havacılık ve otomotiv sektörü ile savunma sanayi gibi daha pek çok alanda kullanılıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte simülasyonu eğitimin her yönünde göreceğiz. Konunun stratejik önemini de göz önüne alarak bu alana özgü bir oyun motoru yapmaya karar verdik. Simülasyon motoru adı altında özel amaçlı bir oyun motoru geliştiriyoruz. Bu projenin geliştirilmesinde Küçükçekmece Belediyesi bize çok destek olarak yerli teknolojiyi çok önemsediğini ortaya koydu. KÜGİM binasında faaliyet gösteriyoruz. Burada bize her türlü imkan sağlandı. İnternet bağlantısı, toplantı salonu, eğitim salonu ve en önemlisi yönetimin yüzde 100 desteği. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Küçükçekmece Belediyesi’ne Teşekkürler”

Gamelab İstanbul Kurumsal İletişim Müdürü Gonca Genç de yerli üretim konusunda duyarlılığından dolayı Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Yapmış olduğumuz proje, yüzde 100 yerli, hiçbir şekilde dışa bağlı değiliz. Kendi projemizi üretiyoruz. 2 yıl sonunda projemiz tamamlanarak hayata geçecek. KÜGİM bu stratejik önemi gördü ve bizi her anlamda destekledi. Aynı zamanda öğrencilerimizin tüketime harcadığı zamanı üretime dönüştürerek, KÜGİM bünyesinde mobil oyun geliştirme eğitimleri de veriyoruz” dedi ve bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi’ne ve Başkan Kemal Çebi’ye teşekkür etti.

KÜGİM girişimcileribekliyor

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı KÜGİM Açık Ofis, Küçükçekmece’de ikamet eden start up ve girişimcileri bekliyor. KÜGİM girişimcilik eğitiminden geçenler, haftanın en az 3 iş günü kendi işiyle uğraşabilecek. KÜGİM Açık Ofis’ten faydalananlara ayrıca, Sosyal Medya Uzmanlığı, E-Ticaret, Mobil Uygulama, Veri Analizi, Web tabanlı Proje Geliştirme gibi eğitimler de veriliyor. KÜGİM Açık Ofis’ten faydalanmak için 444 4 360/ 8525 nolu telefondan bilgi alınabilir. İlgililer, www.kugim.com.tr adresinden de ayrıntılı bilgi edinip başvurularını gerçekleştirebilir.