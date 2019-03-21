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Küçükçekmece Belediyesi’nden "Down Sendromlular Günü" etkinliği

Küçükçekmece Belediyesi 21 Mart ‘Dünya Down Sendromu Günü’ sebebiyle etkinlik düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:11
Küçükçekmece Belediyesi’nden "Down Sendromlular Günü" etkinliği

Küçükçekmece Belediyesi 21 Mart ‘Dünya Down Sendromu Günü’ sebebiyle etkinlik düzenledi. Etkinlikte down sendromlu minikler,gönüllerince eğlendi.


Küçükçekmece Belediyesi 21 Mart ‘Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Küçükçekmece Hünerli Eller Çarşısında yapılan programa Down Sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Program kapsamında farkındalık ve dikkat çekici olması açısından down sendromlu olan çocuklar bir araya getirilerek bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte özel olarak hazırlanmış seramik hamuruna şekil veren minikler ardından onları rengarenk boyayarak hünerlerini sergiledi. Daha sonra organizasyon kapsamında çocuklar palyaçoların eşliğinde dans ederek renkli görüntüler oluşturdu. Mısır ve pamuk şeker ikramının yapıldığı etkinliktedown sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi.


“ Bu faaliyetler çok güzel çocuklarımızın sosyalleşmesi için çok iyi”


Down Sendromlu bir çocuğun annesi olan Yüksel Beşinci, Down Sendromlu çocukların ayakta durabilmesi için eğitimin önemli olduğunu belirterek,“ Böyle programlar her zaman olmuyor, olduğu zamanlarda katılıyoruz hatta devamını da bekliyoruz. Bu faaliyetler çok güzel, çocuklarımızın sosyalleşmesi için çok iyi oluyor. Bizim için çocuklarımızın ayaklarının üzerinde durabilmesi önemli onlar içinde daha bir farkındalık oluşturuyor. Otizimliler olsun, Down Sendromlular olsun bu özel çocuklarımızın eğitime ihtiyaçları var bunu devletimizin görmesini ve yardım etmesini istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:11
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