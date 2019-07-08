Küçükçekmece Belediyesi Örgütlerin Yönetimi Kongresi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

Akademi, iş dünyası, sivil toplum ve yerel yönetimler Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi 7’nci dönem Çalıştayında Küçükçekmece’de bir araya geldi.

İstanbul Arel Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile 27-29 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi’ kapsamında 7’nci Dönem Çalıştayı Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Yerel yönetim, akademi, sivil toplum ve iş dünyasını bir araya getirecek olan kongrenin amacı tüm örgüt kategorilerine yönelik ortak ve farklı kavram, ilke ve uygulama yöntemlerinin sunulduğu; dünyanın tüm ülkelerinden, tüm örgüt kategorilerinde görev yapan yöneticilerin ve araştırmacıların tecrübelerini ve araştırmalarını paylaştığı, etkileşim içinde olduğu, küresel bir platform olmak. Çalıştaya katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üniversitelerle yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

7’nci Dönem Çalıştayı’ nda, ‘Karamaçlı ve kar amaçlı olmayan örgütler arası yönetim kavramı, ilkesi ve uygulamaları etkileşimi’ ele alındı. Akademiyi bir araya getiren çalıştayda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra, Dr. Nesrin Başpınar, Prof. Dr. Ali Akdemir, Prof. Dr. Muhittin Karabulut, Prof. Dr. Hasret Çomak da birer konuşma gerçekleştirdi. Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, örgüt kuramı ve işletmecilik tarihi alanlarında çalışma üzerinde tartışma fırsatı sunulan çalıştaylara ilk defa bir yerel yönetim ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Muhittin Karabulut ve Prof. Dr. Hasret Çomak ise Kemal Çebi’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, kurumsallaşmayı ileri bir noktaya taşıyarak, bu konunun sadece ulusal değil küresel boyuta çıkması gerektiğini belirtti.

“Ülkemizi üniversiteler, akademi yükseltecek”

Kongrelerin önemine değinen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongreleri çok önemsemiş ve kongreler neticesinde Cumhuriyetin kurulmasına karar vermiştir. Ülkemizin üniversitelere, akademiye, bilim insanlarına olan ihtiyacı, suya olan ihtiyacımız kadar temel bir ihtiyaçtır. 1’nci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz General, Alman Generale diyor ki; her yer dümdüz oldu, artık Almanya 100 yıl ayağa kalkamaz. Alman General ise üniversitelerimiz ayakta, kısa sürede ayağa kalkarız diye cevaplıyor. Ben de ülkemin üniversitelerinin Türkiye’yi atağa kaldırmasını umuyorum. Belediye olarak üniversitelerden yararlanmak istiyoruz. Biz de sizin için elimizden geldiğince bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” diye konuştu.

Konuşması sonunda Prof. Dr. Ali Akdemir, Kemal Çebi’ ye teşekkür ederek Örgütlerin Yönetimi Kitabını ve plaketi hediye etti.

Akademi, Sivil Toplum, İş Dünyası ve Yerel Yönetimler Bu Kongrede Bir Araya Gelecek

Prof. Dr. Ali Akdemir ise, “Yönetim prensipleri benzerdir diyerek, kar amaçlı ve kar amacı gütmeyen örgütlerin tamamı için bir kitap yazdık. Amacımız bu çerçevede örgütlerin yönetimi konusunda çalışan bilim adamlarını, yöneticileri ve entelektüelleri bir araya getirmektir. Akademik, entelektüel ve bilimsel içerikli bildirilere, konferanslara ve panellere de yer verilecektir. Dolayısıyla kongremiz aracılığıyla, sürekli olmasını dilediğimiz STK’lar, Devlet, Özel Sektör, Üniversite işbirliğini de doğal olarak gerçekleştireceğiz. Çalıştaylardan yola çıkıp Örgütlerin Yönetimi kitabına ulaşmıştık. Örgütlerin Yönetimi Kongresiyle devam ediyoruz. Elbette çalıştaylar ve kitap çalışmaları bir başka kulvarda devam edecektir. Kongre ve kongreye bağlı yazılar, dergilerde makaleler eklemlenmiş olacaktır.Uluslararası düzeyde profesyonellerin, yöneticilerin, STK’ların ve kamunun temsilcilerinin, akademisyenlerin kongremize ilgi göstermelerini bekliyoruz; kongre aracılığıyla da Yönetim Kavram, İlke ve Uygulamaları bağlamında etkileşmelerini bekliyoruz” dedi.