0553 313 94 23

Küçükçekmece Belediyesi Örgütlerin Yönetimi Kongresi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

Akademi, iş dünyası, sivil toplum ve yerel yönetimler Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi 7’nci dönem Çalıştayında Küçükçekmece’de bir araya geldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:52
Küçükçekmece Belediyesi Örgütlerin Yönetimi Kongresi Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

Akademi, iş dünyası, sivil toplum ve yerel yönetimler Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi 7’nci dönem Çalıştayında Küçükçekmece’de bir araya geldi.



İstanbul Arel Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile 27-29 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi’ kapsamında 7’nci Dönem Çalıştayı Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Yerel yönetim, akademi, sivil toplum ve iş dünyasını bir araya getirecek olan kongrenin amacı tüm örgüt kategorilerine yönelik ortak ve farklı kavram, ilke ve uygulama yöntemlerinin sunulduğu; dünyanın tüm ülkelerinden, tüm örgüt kategorilerinde görev yapan yöneticilerin ve araştırmacıların tecrübelerini ve araştırmalarını paylaştığı, etkileşim içinde olduğu, küresel bir platform olmak. Çalıştaya katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üniversitelerle yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı.



7’nci Dönem Çalıştayı’ nda, ‘Karamaçlı ve kar amaçlı olmayan örgütler arası yönetim kavramı, ilkesi ve uygulamaları etkileşimi’ ele alındı. Akademiyi bir araya getiren çalıştayda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra, Dr. Nesrin Başpınar, Prof. Dr. Ali Akdemir, Prof. Dr. Muhittin Karabulut, Prof. Dr. Hasret Çomak da birer konuşma gerçekleştirdi. Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, örgüt kuramı ve işletmecilik tarihi alanlarında çalışma üzerinde tartışma fırsatı sunulan çalıştaylara ilk defa bir yerel yönetim ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Muhittin Karabulut ve Prof. Dr. Hasret Çomak ise Kemal Çebi’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, kurumsallaşmayı ileri bir noktaya taşıyarak, bu konunun sadece ulusal değil küresel boyuta çıkması gerektiğini belirtti.



“Ülkemizi üniversiteler, akademi yükseltecek”


Kongrelerin önemine değinen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongreleri çok önemsemiş ve kongreler neticesinde Cumhuriyetin kurulmasına karar vermiştir. Ülkemizin üniversitelere, akademiye, bilim insanlarına olan ihtiyacı, suya olan ihtiyacımız kadar temel bir ihtiyaçtır. 1’nci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz General, Alman Generale diyor ki; her yer dümdüz oldu, artık Almanya 100 yıl ayağa kalkamaz. Alman General ise üniversitelerimiz ayakta, kısa sürede ayağa kalkarız diye cevaplıyor. Ben de ülkemin üniversitelerinin Türkiye’yi atağa kaldırmasını umuyorum. Belediye olarak üniversitelerden yararlanmak istiyoruz. Biz de sizin için elimizden geldiğince bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” diye konuştu.



Konuşması sonunda Prof. Dr. Ali Akdemir, Kemal Çebi’ ye teşekkür ederek Örgütlerin Yönetimi Kitabını ve plaketi hediye etti.



Akademi, Sivil Toplum, İş Dünyası ve Yerel Yönetimler Bu Kongrede Bir Araya Gelecek


Prof. Dr. Ali Akdemir ise, “Yönetim prensipleri benzerdir diyerek, kar amaçlı ve kar amacı gütmeyen örgütlerin tamamı için bir kitap yazdık. Amacımız bu çerçevede örgütlerin yönetimi konusunda çalışan bilim adamlarını, yöneticileri ve entelektüelleri bir araya getirmektir. Akademik, entelektüel ve bilimsel içerikli bildirilere, konferanslara ve panellere de yer verilecektir. Dolayısıyla kongremiz aracılığıyla, sürekli olmasını dilediğimiz STK’lar, Devlet, Özel Sektör, Üniversite işbirliğini de doğal olarak gerçekleştireceğiz. Çalıştaylardan yola çıkıp Örgütlerin Yönetimi kitabına ulaşmıştık. Örgütlerin Yönetimi Kongresiyle devam ediyoruz. Elbette çalıştaylar ve kitap çalışmaları bir başka kulvarda devam edecektir. Kongre ve kongreye bağlı yazılar, dergilerde makaleler eklemlenmiş olacaktır.Uluslararası düzeyde profesyonellerin, yöneticilerin, STK’ların ve kamunun temsilcilerinin, akademisyenlerin kongremize ilgi göstermelerini bekliyoruz; kongre aracılığıyla da Yönetim Kavram, İlke ve Uygulamaları bağlamında etkileşmelerini bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:52
  1. bilim
  2. kitap
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan kulağıma eğilip...
    1. 15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan..
    2. 3 metrelik dev vatozu görüntüleyen..
    3. Kuşadası Belediyesi’nde görev..
    4. Afyonkarahisar’da fasulye hasadı..
    5. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    6. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    7. Girişimciye destek yağmuru
    8. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    9. Avrupa borsaları
    10. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    11. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    12. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    13. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    14. Büyükçekmeceli çocuklardan renkli..
    15. MEB'den 10 maddede "özel okul tercih"..
    16. Akü hırsızları güvenlik kameralarına..
    17. Eyyübiyeli gençler yaz kampına..
    18. THY’nin ’Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    19. Ahır yangını söndürüldü
    20. Rusya'daki sel
    21. Gaziantep’ten Japon turist atağı
    22. "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"
    23. Mağarada besihane
    24. Yaz ayında güneş lekelerine dikkat
    25. Ordu’ya Amerikalı gelin
    26. MEB'in gözde lisesinde dersleri duayen..
    27. 4 mahalleye nefes aldıracak park
    28. TÜSEB'den tıpta uygulamalı proje için..
    29. Yatay geçiş kontenjan ve takvimini..
    30. Balkondan kaçmaya çalışan hırsız..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’